Font ne obljublja Neymarja in Halanda, ampak želi zadržati Messija

Victor Font pravi, da kampanje ne bo gradil na visokoletečih obljubah o okrepitvah, temveč želi predvsem prepričati Lea Messija, da ostane pri Barceloni in podpiše novo pogodbo. Pravi, da ne želi ponavljati napak predhodnikov, ki so veliko obljubljali, v zadnjem času predvsem prihod izjemnega mladega napadalca Borussie Dortmund Erlinga Halanda. "V obdobju izbora predsednika je normalno, da je slišati veliko popularnih imen za prestop, vendar so navijači pametni in nova generacija si zasluži, da delujemo odgovorno in potegnemo prave odločitve," pravi Font.

O povratku Neymarjav Barcelono je bilo tudi kar precej napisanega v zadnjem času in čeprav je Font velik privrženec brazilskega zvezdnika, je realist. "Rad ga imam kot igralca, uživam v njegovi igri, ker je izjemen talent, vendar moramo ostati realisti. Klub potrebuje močno vodstvo, poleg tega je sedaj, kar se tiče finančnega vidika klub v situaciji, kot je, in ker on verjetno pričakuje primerno plačo, si je trenutno ne moremo privoščiti", pravi Font in dodal: "Poleg tega ne smemo pozabiti, da je klub pomembnejši od vsakega posameznika. Neymar je odšel, stalno vlaga tožbe proti nam, tako da je odločitev glede tega jasna."

O Messiju pa je dejal:"Mislim, da ga lahko zadržimo. Ne glede na njegove frustracije, ki so, glede na to, kaj se je dogajalo, precej močne, ostaja njegova ljubezen do Barcelone. Vedno je govoril, da želi kariero končati tukaj in njegovo nezadovoljstvo pripada dejstvu, da ni bilo pogovorov in uresničevanja tega projekta. To je naš glavni cilj, delamo na tem in da bomo znova konkurenčni. To bi mu rad povedal in mislim, da nam bo dal priložnost,"je optimističen Font. O težavah poleti pa pravi: "Če je bil ustni dogovor z njim, da se odloči, kakor želi, bi morali biti na njegovi strani in mu omogočiti, da odide z velikim spoštovanjem, ter mu omogočiti, da ta povezanost traja čim dlje je mogoče."