Fonte: Vsak dan pišem Cristianu naj pride v Lille

Jose Fonte se seveda zaveda, da je prihod Cristiana Ronalda v Lille skoraj nemogoč. To seveda ne pomeni, da ne more poskusiti. "Vsak dan pišem Cristianu Ronaldu naj pride v Lille. On preprosto odgovori: "Hahaha." Poskušali bomo uporabiti svoja orožja in pripeljati Cristiana. Pripravil bom načrt! On bo zgolj moral osvojiti francosko prvenstvo," je Talksportu v šali povedal igralec, ki na minulem Euru 2020 ni zaigral za portugalsko reprezentanco.

Lille se bo po presenetljivem slavju v minuli sezoni francoskega prvenstva soočil s PSG-jem, ki je svoje vrste v prestopnem roku močno okrepil. Poleg Lionela Messija so v klub pripeljali še Giorginia Wijnalduma, Gianluigija Donnarumo, Achrafa Hakimija in Sergia Ramosa. Fonte se dobro zaveda izziva, ki čaka njega in njegove soigralce: "Kakšen izziv. Svojim otrokom bomo lahko rekli: "Igrali smo proti Messiju, Neymarju in Kyliannu Mbappeju in uspeli smo zmagati ter svojo mrežo ohraniti nedotaknjeno." Zanimivo bo videti, kako tekmovalna bo letošnja liga."