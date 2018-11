Ramos pozitiven na dopinškem testu, Uefa pa to pometla pod preprogo!

Sergia Ramosaso po finalu Lige prvakov leta 2017, ko je madridski Real v Cardiffu s 4 : 1 premagal Juventus, poklicali na dopinško kontrolo. Kapetan Madridčanov bi se moral po poročanju dnevnika AS nemudoma zglasiti v sobi za dopinško kontrolo, a je ta ignoriral navodila in najprej odšel pod tuš. Kljub temu se dopinški kontroli ni izognil in po omenjeni tekmi naj bi v njegovi krvi našli sledi prepovedane substance deksametazon, ki je v osnovi sintetični glukokortikoid. Gre sicer za sintetični hormon, v medicini pa se uporablja predvsem za zdravljenje kožnih bolezni, številnih alergij in revmatičnih obolenj.

Po pogovoru med igralcem in predstavniki Evropske nogometne zveze (Uefa) je nato v Cardiffu prišlo do dogovora, da to ne pride v javnost, če Ramos pojasni oziroma prizna, zakaj je jemal prepovedane substance. Vse skupaj pa so sedaj razkrili pri Football Leaks in s tem vrgli tudi luč na delovanje Uefe, ki ves čas bije oster boj proti dopingu.

A to ni edini primer, ko je bil kapetan Reala 'ujet' na dopinškem testu. Po poročanju španskih medijev je bil pozitiven tudi na tekmi španskega prvenstva z Malago v sezoni 2017/18.

Je šlo res za kronično bolezen?

V zdravniški kartoteki igralca je sicer navedeno, da trpi za kroničnimi težavami v predelu levega komolca in levega kolena. Prav zaradi tega naj bi mu Uefa oprostila, ker je Realova zdravniška služba predložila ustrezno dokumentacijo o zdravstvenem stanju igralca. Po poročanju Der Spiegel naj bi Uefa sprejela zdravnikovo pojasnilo, da je Ramos dan pred tekmo z Juventusom prejel dve injekciji, v katerih je bilo 1,2 mililitra deksametazona, kar se ujema s količino substance, ki jo je Uefina protidopinška služba odkrila v vzorcu urina. Uefa je vse skupaj v svojem poročilu označila kot 'administrativno napako zdravnika in igralca', a to vseeno ne pove, zakaj te obrazložitve niso predstavili javnosti. "Šlo je za človeško napako in je popolnoma razumljiva in nihče ni želel kršiti protidopinških pravil," je izdal zdravnik Reala, ki za zdaj ostaja neimenovan. Po poročanju nemškega Der Spiegel naj bi zdravnik nenamerno zamenjal dve substanci, ki pokažeta enake rezultate na Uefinih dopinških kontrolah in ker je šlo za prvi prekršek se Uefa ni odločila za hujšo obliko kaznovanja, tako je sledil zgolj opomin. Se pa pojavi vprašanje o transparentnosti protidopinške kontrole. So res nekateri športniki zaščiteni, drugi pa ne?