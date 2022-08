Fotografija Ibrahimovićevih nog, ki buri duhove

Šved je v minuli sezoni na 23 tekmah dosegel osem golov v Serie A in prispeval svoj delež za 16. scudetto, in sicer prvega po sezoni 2010/11. Trenutno okreva po operaciji kolena, toda njegovi privrženci so prepričani, da se bo v čim krajšem času vrnil na nogometne zelenice. Zlatan Ibrahimović, ki bo 3. oktobra dopolnil 41 let, je od leta 2020 član Milana, zanj pa je zaigral tudi med letoma 2010 in 2012.