Marseille do zmage nad Lyonom, Zajc s porazom iz Bresta

Toulouse, pri katerem je Zajc igral od 63. minute, je imel v 35. minuti pri zaostanku z 0:1 priložnost za izenačenje z bele pike, a je Zakaria Aboukhlal zgrešil. Romaine Faivre pa je v 91. minuti postavil končni izid za zmago Bresta, ki ima zdaj točko več od današnjega tekmeca.

Zvečer sta se merila Lyon in Marseille, slednji je lovil zmago, s katero bi se na vrhu lestvice točkovno izenačil s PSG in Monacom. To mu je tudi uspelo po dramatični končnici in zmagovitem zadetku Jonathana Rowa v 95. minuti za 3:2. Kazalo je sicer, da bo Lyon, ki je že od pete minute igral z igralcem več, saj je gostujoči Leonardo Balerdi že v prvi in peti minuti dobil rumena kartona, izvlekel točko po izenačenju na 2:2 Rayana Cherkija v 93. minuti.