Pregled kroga: v Franciji še vedno kraljuje PSG

V tokratnem pregledu 16. kroga francoskega prvenstva vam najprej ponujamo tekmo, ki se je odigrala že v sredini decembra, in sicer videli smo kar šest zadetkov na tekmi med Monacom in PSG-jem. Krog se je zaključil v nedeljo, na vrhu prvenstvene lestvice pa brez večjih sprememb. Parižani imajo še vedno sedem točk naskoka pred drugouvrščenim Marseillom, Monaco je tretji, sledita še Lille in Lyon. Najzanimivejše dogajanje iz francoskih zelenic si lahko ogledate v priloženem videu.