France Football izbral sanjsko moštvo: Oba Ronalda, Messi, Pele, Maradona ...

Za najboljšega vratarja vseh časov je 140 novinarjev, ki je izbiralo naj enajsterico, izbralo slovitega sovjetskega vratarja Leva Jašina. Med branilci so se znašli: ItalijanPaolo Maldini, Nemec Franz Beckenbauer, in Brazilec Cafu.

Novinarji so v zvezno vrstno uvrstili Peleja, Lotharja Matthäusa, Xavija, in Diega Armanda Maradono. Med napadalci pa najdemo tudi precej mlajša imena svetovnega nogometa, in sicer Cristiano Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario de Lima inLionel Messi.