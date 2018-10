Nominiranci za zlato žogo: Oblakovo ime ob Messiju, Modriću in Neymarju

Na ožjem seznamu kandidatov za najnovejšo nagrado zlata žoga je tudi osvajalec zadnjih dveh priznanj revije France Football, portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo. Francoska revija je postopoma objavljala imena 30 nogometašev, ki se bodo potegovali za prestižno lovoriko, v izbrani družbi bo tudi slovenski vratar madridskega Atletica Jan Oblak.

Real Madrid ima s sedmimi nominiranci največ možnosti za "zmago", sledijo Liverpool s štirimi ter Atletico, Barcelona, Chelsea in PSG s tremi nominiranci.

Na seznamu 30 nogometašev je torej tudi ime Cristiana Ronalda, ki mu po prestopu iz madridskega Reala in tretjemu zaporednemu naslovu v Ligi prvakov pri Juventusu ne gre vse po načrtih. Ne toliko zaradi predstav na zelenici, kjer kaže vedno boljše predstave, temveč zaradi obtožb o posilstvu iz Združenih držav Amerike.

France Football je tako kot v zadnjih letih postopoma objavljala imena kandidatov za tokratno nagrado, ki jo je Ronaldu podelila v zadnjih dveh sezonah. Ronaldo je z Realom osvojil tretji zaporedni naslov v Ligi prvakov in v vseh tekmovanjih na 44 tekmah zabil ravno toliko golov. RONALDO

France Football bo prvič podelil pokal Kopa, ki nosi ime po velikanu francoskega nogometa Raymondu Kopi. Gre za zlato žogo za mlade nogometaše, kandidati pa so: Hossem Aouar (FRA/Lyon), Trent Alexander-Arnold (ANG/Liverpool), Patrick Cutrone (ITA/Milan), Ricu Doan (JAP/Groningen), Gianluigi Donnarumma (ITA/Milan), Amadou Haidara (MAL/Salzburg), Justin Kluivert (NIZ/Roma), Kylian Mbappe (FRA/PSG), Christian Pulišić (ZDA/Dortmund) in Rodrygo (BRA/Santos).

Griezmann med največjimi favoriti

Zlato žogo, ki je najbolj cenjeno nogometno priznanje na svetu, neprekinjeno podeljujejo od leta 1956, v zadnjih desetih pa sta si jih po pet razdelila Ronaldo in Lionel Messi. Na seznam so poleg Messija uvrstili tudi Tottenhamovega napadalca Harryja Kana, za katerim je odlično klubsko in reprezentančno leto, v katerem je na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojil četrto mesto z Anglijo in bil najboljši strelec turnirja. Na seznamu 30 nogometašev so pristali še Chelseajev belgijski zvezdnik Eden Hazard, ki je veliko bolje kot v vrstah modrih prav tako igral na svetovnem prvenstvu, kjer je Belgija na tekmi za tretje mesto premagala Anglijo. Eden glavnih favoritov za končno zmago, svetovni prvak Francoz Antoine Griezmann (Atletico Madrid), je bil po osvojitvi Lige Evropa prav tako izbran skupaj z rojakom in članom Chelseaja N'Golojem Kantejem ter vezistom španske reprezentance in madridskega Reala Iscom. Oblak v izbrani druščini

V poznopopoldanski skupini nominirancev sta se znašla finalista minule sezone Lige prvakov, senegalski krilni napadalec Sadio Mane in brazilski branilec Real Madrida Marcelo. Družbo so jima delali junaki svetovnega prvenstva: na seznamu za cenjeno trofejo so namreč tudi hrvaški napadalec Mario Mandžukić (Juventus), vratar in kapetan Francije Hugo Lloris (Tottenham) in najboljši mladi nogometaš mundiala Kylian Mbappe (FRA/Paris Saint-Germain).

Že v večernih urah je na vrsto prišel tudi največji slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak (Atletico Madrid), ki je z rdeče-belimi minulo sezono po slovesu od Lige prvakov "rešil" z zmago v Ligi Evropa in osvojitvijo evropskega superpokala. Oblakovo ime so pri France Football objavili v res izbrani druščini, saj so ga pomešali z enima od glavnih favoritov za končno zmago, Argentincem Lionelom Messijem (Barcelona) in Hrvatom Luko Modrićem (Real Madrid). A to še ni vse ‒ ob Oblaku so objavili še, da sta kandidata za zlato žogo Brazilec Neymar (Paris Saint-Germain) in svetovni prvak Francoz Paul Pogba (Manchester United).

