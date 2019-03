France Football trdi: Real za Mbappeja pripravlja 280 milijonov evrov

Ugledna francoska revija France Football piše, da si trener Zinedine Zidane v madridskem Realu močno želi videti rojaka Kyliana Mbappeja. Celo tako zelo, da je Real za francoskega dragulja, ki šteje vsega 20 let, pripravljen odšteti astronomskih in vrtoglavih 280 milijonov evrov. Zidane je sicer kot trener Reala Mbappeja že začasa prvega delovanja v Madridu skušal pripeljati iz Monaca, a ga je tedaj prehitel PSG. Real je takrat ponudil 180 milijonov evrov plus 34 variabilnih, a se je mladenič raje odločil za igranje v rojstnem Parizu. Bistvena razlika v primerjavi z letom 2017, je ta, da v Realu ni več Cristiana Ronalda, tako da bi Francoz v napadu bil prva violina galaktikov.

MBAPPE