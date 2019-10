Revija France Football razkriva imena kandidatov za zlato žogo

Po tem, ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) nagrado The Best podelila Argentincu Lionelu Messiju, imajo izzivalci južnoameriškega zvezdnika Barcelone še eno priložnost na prihajajoči podelitvi zlate žoge v Parizu. Revija France Footballbi lahko Messiju še šestič v karieri podelila cenjeno nagrado, s čimer bi Argentinec spet presegel starega rivala, Portugalca Cristiana Ronalda(Juventus), s katerim sta izenačena vse od leta 2017, ko je Ronaldo osvojil peto zlato žogo. Lani je njuno desetletno vladavino prekinil hrvaški vezist Luka Modrić(Real Madrid).

MESSI

Ponedeljkovo razkritje seznama kandidatov, imena iz minute v minuto objavljajo na spletu, je zgolj uvod v slavnostno prireditev, ki bo 2. decembra v Parizu. Naslov najboljše nogometašice minulega leta brani Norvežanka Ada Hegerberg (Lyon). Sistem glasovanja je sicer drugačen kot pri nagradi The Best, saj nominirance izbere uredniška ekipa revije France Football. Za končni vrstni red glasujejo novinarji, po eden iz vsake države, izbrati morajo pet nogometašev in jim prisoditi šest, štiri, tri, dve ali eno točko. Kriteriji so trije: najpomembnejši zajema posamične predstave oziroma predstave nogometaševe ekipe v celotnem letu, sledita "bruto" talent igralca in njegova kariera.

Okronali bodo tudi najboljšega mladega nogometaša (nagrada Raymonda Kope) in prvič v zgodovini tudi najboljšega vratarja (nagrada Leva Jašina). Med kandidati bo skorajda zagotovo vratar slovenske reprezentance in madridskega Atletica Jan Oblak. Škofjeločan bo imel velikega konkurenta v Brazilcu Alissonu Beckerju, ki je z Liverpoolom v minuli sezoni osvojil Ligo prvakov. Člani Liverpoola Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firminoin Virgil van Dijknaj bi prav tako imeli vsaj minimalne možnosti v boju za glavno nagrado, potem ko je Fifa za nekatere neupravičeno na letošnji podelitvi nagrad The Best okronala Messija.

Več sledi!

Že potrjeni kandidati in kandidatke: