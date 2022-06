Hrvaška sredi Pariza premagala Francoze

Hrvaška si je presenetljivem porazu proti Avstriji (3:0) na prvi tekmi skupine 1 Narodne lige A hitro opomogla, saj sta sledila remi s Francozi (1:1) in zmaga proti Danski (1:0). Pozitivno energijo je Hrvaška s seboj prinesla tudi na Stade de France, kjer je hitro povedla.

Luka Modrić je že v peti minuti izkoristil strel z bele točke in premagal domačega vratarja Mika Maignana. Francozi nikakor niso uspeli razviti svoje prepoznavne igre, saj so Hrvati igrali zelo čvrsto. Domači navijači pa so bili vse bolj nezadovoljni z videnim.