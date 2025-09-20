Svetli način
Nogomet

Francija je zgodovina, sin Zinedina Zidana bo branil za Alžirijo

Ljubljana, 20. 09. 2025 08.38 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
4

Alžirska nogometna zveza je sporočila, da je Luca Zidane prejel dovoljenje Fife za igranje za njihovo reprezentanco. Sin legendarnega Zinedina Zidana je v mlajših selekcijah branil francoske barve, leta 2018 debitiral v dresu Real Madrida, trenutno pa v drugi španski ligi igra za Granado.

Zinedine Zidane in Luca Zidane na treningu Real Madrida leta 2018.
Zinedine Zidane in Luca Zidane na treningu Real Madrida leta 2018. FOTO: AP

Luca Zidane se je razvil v akademiji Real Madrida in dvakrat zaigral za prvo ekipo, zelo hitro pa je postalo jasno, da v boju za mesto prvega vratarja nima možnosti. 27-letnik je kasneje igral za Racing, Rayo Vallecano in Eibar, iz katerega je julija lani prestopil v Granado.

Na reprezentančni ravni je v selekcijah do 16 let in do 20 let branil barve francoske zastave, do članske izbrane vrste pa se ni uspel prebiti. Kot kaže, pa ga od članskega reprezentančnega nogometa loči le še nekaj tednov, saj mu je Fifa odobrila prošnjo za igranje za alžirsko reprezentanco. Ima alžirsko državljanstvo, saj so bili starši Zinedina Zidana Alžirci.

27-letnik ima lepe možnosti, da postane prvi vratar izbrane vrste. Konkurenco mu bosta delala Anthony Mandrea, ki sicer igra v tretji francoski ligi, in Alexis Guendouz, ki na klubskem nivoju v domovini nastopa za Algiers. Debitirati bi utegnil že v oktobrskem reprezentančnem premoru, ko bo Alžirija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala proti Somaliji in Ugandi.

KOMENTARJI (4)

JOSEPH HAYDN
20. 09. 2025 09.33
+1
Propalica 😂 Lahko bi si vsi teli Zidani pač priznali, da samo zato, ker je bil oče vrhunski nogometaš, ne pomeni, da bodo tudi oni. Naj lepo končajo z nogometom, to ni zanje
ODGOVORI
1 0
OPUSDEI
20. 09. 2025 09.30
ehhhehe, kar tm naj ostane
ODGOVORI
0 0
Ici
20. 09. 2025 09.28
+1
Zidane je rojen v Franciji. Ima francosko državljanstvo. Izobraževal se je v Franciji. Zdravstveno in socialno zavarovanje ima v Franciji. Skratka, Zidane Jr. je čisto pravi francoz. Ampak njega so tako indokt
ODGOVORI
1 0
Ici
20. 09. 2025 09.29
+1
....indoktrinirali, da se počuti Alžirca. In potem se sprašujemo, od kod izhaja slaba volja.
ODGOVORI
1 0
Hind Rajab v spomin
20. 09. 2025 09.01
-2
fino...Zinedine je bil Velik nogometaš...ne pa kakšen mesi ki je celo življenje medijsko napihnjen pajac
ODGOVORI
2 4
ISSN 1581-3711
