Francija je zgodovina, sin Zinedina Zidana bo branil za Alžirijo

Luca Zidane se je razvil v akademiji Real Madrida in dvakrat zaigral za prvo ekipo, zelo hitro pa je postalo jasno, da v boju za mesto prvega vratarja nima možnosti. 27-letnik je kasneje igral za Racing, Rayo Vallecano in Eibar, iz katerega je julija lani prestopil v Granado.

Na reprezentančni ravni je v selekcijah do 16 let in do 20 let branil barve francoske zastave, do članske izbrane vrste pa se ni uspel prebiti. Kot kaže, pa ga od članskega reprezentančnega nogometa loči le še nekaj tednov, saj mu je Fifa odobrila prošnjo za igranje za alžirsko reprezentanco. Ima alžirsko državljanstvo, saj so bili starši Zinedina Zidana Alžirci.

27-letnik ima lepe možnosti, da postane prvi vratar izbrane vrste. Konkurenco mu bosta delala Anthony Mandrea, ki sicer igra v tretji francoski ligi, in Alexis Guendouz, ki na klubskem nivoju v domovini nastopa za Algiers. Debitirati bi utegnil že v oktobrskem reprezentančnem premoru, ko bo Alžirija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala proti Somaliji in Ugandi.