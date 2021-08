Pred začetkom Ligue 1: Lille brani naslov, a jasno je, kdo je prvi favorit

V petek se bo kot prvo izmed največjih petih lig začelo državno prvenstvo Francije v nogometu. Tamkajšnje zelenice bodo zaživele z obračunom med Monacom in Nantesom. Naslov bodo branili nogometaši Lilla, ki pa so vseeno v senci številnih kadrovskih sprememb in ponavljajočih se vprašanj o kemiji pri velikanu Paris Saint-Germainu.

icon-expand PSG je lani sezono v Ligi prvakov sklenil v polfinalu proti Manchester Cityju. FOTO: AP

Če bi katera od ekip letos ustavila okrepljene Parižane, bi bilo to veliko presenečenje. Moštvo, ki ga s klopi vodi Argentinec Mauricio Pochettino, so med drugimi namreč okrepili Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Georginio Wijnaldum (Liverpool) in Achraf Hakimi (Inter Milano). Ekipa, ki že tako premore zvezdnike, kot so Neymar, Kylian Mbappe, Marquinhos, Marco Verrati, Angel Di Maria in drugi, je postala kadrovsko širša in predvsem bolj izkušena. Vseeno pa se pojavlja vprašanje, kako bo uspelo argentinskemu strategu na klopi Parižanov povezati samosvoje zvezdnike. Obenem je tu še dodaten vidik elitne Lige prvakov, ki se Parižanom izmika že nekaj časa. Naslov v prestižnem evropskem klubskem tekmovanju je prvi cilj bogate zasedbe s Parka princev, ki jo iz pisarne vodi katarski mogotec Naser Al Helajfi. Jasno pa bi slab izid v domačem prvenstvu ob tako zvezdniški zasedbi vseeno predstavljal gromozanski neuspeh. Če gre verjeti govoricam s prestopne tržnice, je PSG v velikih težavah tudi glede podaljšanja pogodbe Mbappeja. Vse bolj se zdi, da bo mladi zvezdnik, tudi svetovni prvak s francosko izbrano vrsto v Rusiji 2018, pustil, da mu poteče zgolj še eno sezono veljavna pogodba in se nato pridružil madridskemu Realu. Parižane bržčas čaka težja sezona zunaj zelenic kot na njih, kjer bi morali tudi za ceno pomanjkanja kemije ustvariti dovolj močno moštvo za boj na vseh nogometnih frontah.

icon-expand Nogometaši Lilla so lani proti vsem napovedim postali francoski državni prvaki. FOTO: AP

Lille lani presenetil PSG in osvojil krono Deljeno pozornost in težave pa bi lahko izkoristili tekmeci. Čeprav so si stavnice enotne glede PSG, bodo v igri za visoka mesta predvsem Lille, Monaco in Lyon. Aktualni prvaki iz Lilla so v zadnjih letih ustvarili homogeno ekipo, zasedba pa tako rekoč ni doživela sprememb na zelenici. Ob njej pa je prišlo do največje, saj je Christopha Galtierja, stratega, ki je na stadion Pierre-Mauroy prinesel šesti naslov v zgodovini kluba, zamenjal Jocelyn Gourvennec. Slednji doslej ob svojem imenu nima veliko uspehov, je pa nekdanji klub Guingamp vodil do naslova v francoskem pokalu (2013/14). Z Lillom je tudi že osvojil superpokalno lovoriko. Zanjo so minuli konec tedna ugnali PSG po zadetku Portugalca Xeke. Ognjeni krst je 53-letnik na čelu francoskih državnih prvakov preživel, a šele dolga sezona in usklajevanje nastopov z Ligo prvakov bosta ponudila pravi vpogled v Gourvennecove trenerske sposobnosti.

icon-expand Niko Kovač bo zopet računal na mlado, a sila nadarjeno zasedbo. FOTO: AP

Glavna tekmeca še PSG Monaco in Lyon Poleg Lilla visoko v francoskem prvenstvu kotirata še Monaco in Lyon. Moštvo iz kneževine, ki ga s strani vodi hrvaški strokovnjak Niko Kovač, je v minuli sezoni osvojilo tretje mesto, prav tako kot Lille, PSG in Lyon pa so vse do zadnjih krogov ostali v boju za naslov. Po zelo specifični koronski sezoni francoski klubi niso veliko kupovali, so se pa Monačani okrepili z 20-letnim nizozemskim napadalcem Myronom Boadujem, ki je na evropskem mladinskem prvenstvu v Sloveniji in na Madžarskem dosegel tri gole, kasneje pa je bil tudi del članske reprezentance na euru. K Monacu je prišel iz Alkmaarja za 17 milijonov evrov. Moštvo iz kneževine bo tako kot Lille stavilo na uigranost moštva, ob ne ravno dejavnem poletju na prestopni tržnici pa bo to glavni cilj tudi Lyona. Slednji je prav tako kot Lille največjo spremembo opravil na trenerski klopi, saj je Rudija Garcio zamenjal Nizozemec Peter Bosz. Za sabo ima 57-letni strateg kar nekaj zanimivih služb, saj je v zadnjih letih sedel na klopi izraelskega Maccabija iz Tel Aviva, domačega Ajaxa ter nemških Borussie iz Dortmunda in Bayerja iz Leverkusna. Pri zadnjem se je še najdlje zadržal, navijači Lyona pa upajo, da mu bo uspelo povezati talentirano moštvo. Na čelu tega je kapetan Houssem Aouar, veliko pa pričakujejo od komaj 17-letnega Rayana Cherkija. Mladenič z alžirskimi koreninami je v francoskem prvenstvu že zbral zavidljivih 33 nastopov, v tej sezoni pa bi utegnil storiti še korak naprej in se ustaliti med nosilci igre sedemkratnih državnih prvakov. Želja vodstva kluba pa je nekoč tudi mastno zaslužiti s prodajo mladih nogometašev.

icon-expand Houssem Aouar je prvi zvezdnik Lyona. FOTO: Twitter