Parižani ob debiju Ramosa mukoma do zmage v Saint-Etiennu, poškodba Neymarja

Parižani so v Saint-Etiennu odlično začeli, v peti minuti je podajo Lionela Messija v zadetek pretvoril Neymar, a izkazalo se je, da je bil v trenutku podaje v prepovedanem položaju. Posredoval je VAR in ostalo je pri 0:0. Domači, ki so na udaru kritik svojih navijačev, saj zasedajo zadnje mesto, so se nato prebudili in zaigrali bistveno boljše. Nagrada za napadalno igro je prišla v 23. minuti, ko je Gianluigija Donnarummo ugnal Denis Bouanga. Stranski sodnik je sicer dvignil zastavico, a je počasni posnetek razkril, da ni šlo za prepovedan položaj.

Tik pred koncem prvega polčasa pa dvojni šok za Saint-Etienne. Timothee Kolodziejczak je prekinil protinapad Kyliana Mbappeja kakšnih 30 metrov od svojih vrat, glavni sodnik pa mu je hitro pokazal rdeč karton, češ da je bil zadnji igralec, čeprav je imel ob sebi v trenutku prekrška še enega soigralca. Prosti strel je izvedel Messi, z glavo pa je bil v kazenskem prostoru najvišji Marquinhos in na odmor sta ekipi odšli z izidom 1:1.

V nadaljevanju je PSG zagospodaril na igrišču, a so žilavi domačini vse do 79. minute držali neodločen rezultat. Nato pa je Messi v veliki gneči z "magično" podajo našel rojaka Angela Di Mario na robu kazenskega prostora, ki mu ni bilo težko zabiti za vodstvo. V 83. minuti je četa Mauricia Pochettina doživela velik udarec, ko je Neymarju "obrnilo" gleženj, po čemer Brazilec ni mogel nadaljevati, na nosilih so ga odnesli z igrišča.

Končni izid 1:3 pa je v sodniškem dodatku postavil Marquinhos s svojim drugim golom. Znova ga je dosegel z glavo in znova mu je podal Lionel Messi. Omeniti velja še debi Sergia Ramosa v dresu Parižanov. Odigral je vseh 90 minut, a poznalo se mu je, da je bil kar dolgo odsoten z nogometnih igrišč, saj ni imel svojega dne in si je privoščil kar nekaj, sicer majhnih napak.