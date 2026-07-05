Paragvajci so brcali in provocirali: 'Dokazali smo, da smo pripravljeni na vojno'

Tako kot proti Nemčiji v šestnajstini finala, ko so slavili po enajstmetrovkah, so se Paragvajci obračuna z aktualnimi svetovnimi podprvaki lotili z grobo igro, polno verbalnih provokacij. Upali so, da bodo evropske zvezdnike spravili iz tira in iz njih izsilili reakcije, ki bi jih sodnik moral kaznovati z rumenim ali rdečim kartonom. Zanimivo je, da so na koncu francoski igralci prejeli tri rumene kartone, Paragvajci pa niti enega, čeprav so bili bolj odločni v bitkah za posest žoge. To je bila prva tekma Paragvaja na svetovnih prvenstvih po letu 1998, na kateri niso prejeli rumenega kartona.

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Odločilni gol je Kylian Mbappe zabil z enajstih metrov v 70. minuti po prekršku nad Desirejem Douejem. Francozi so proti vratom nasprotnikov ustrelili 15-krat, Paragvajci le petkrat. Paragvajci so imeli žogo v svoji posesti zgolj 24 odstotkov časa. Kljub temu so bili blizu velikemu presenečenju.

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"Vsak se poskuša boriti na svoj način. Zadeli so le z enajstmetrovko, ki jo je odločil VAR, zato jim nocoj ni bilo ravno lahko. A tudi to je del igre," je pristop svojega moštva po tekmi branil paragvajski branilec Junior Alonso. Njegov soigralec Andres Cubas je razmišljal podobno: "Igramo tako, kot igramo, v naši paragvajski DNK je, da gremo na igrišče in se na svoj način borimo za vsako žogo. Odlično smo se odrezali, odigrali smo čudovito svetovno prvenstvo in zelo sem zadovoljen s to ekipo."

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Kljub porazu je bil igralec po izboru Fife vratar Paragvaja Orlando Gill, ki je želel neposredno po zadnjem sodnikovem žvižgu "poklepetati" s prvim zvezdnikom Francije Kylianom Mbappejem. Ko se Francoz ni zmenil zanj, je vratar vrgel žogo vanj.

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"To je nogomet. Prijel sem ga, da bi mu čestital, a me sploh ni upošteval. Seveda sem se v tistem trenutku malo razburil, a to je minilo, potem sem se pomiril. Želim jim samo čestitati. Iskreno povedano, Francija je odigrala odlično prvenstvo in je favoritinja za osvojitev svetovnega prvenstva," je po tekmi dejal Gill.

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Ponovitev leta 1998

Selektor Francije Didier Deschamps se je že pred tekmo dobro zavedal, kaj čaka njegove varovance. Tudi on je bil v skoraj enakem položaju kot oni leta 1998 na domačem svetovnem prvenstvu. Takrat je bil kapetan francoske reprezentance, ki je prav tako zmagala z izidom 1:0, a šele po dodatnih 30 minutah igre. "Vse se odloča v najmanjših podrobnostih. Zelo sem zadovoljen, da so igralci ohranili mirno kri, saj bi se glede na razmere stvari lahko hitro poslabšale. Očitno je, da če se pustiš vplesti v to – in Nemčija je nekoliko padla v to past –, se lahko stvari pokvarijo. Moj nasvet bi bil, da se držimo načrta igre in počnemo tisto, kar nam gre najbolje. Vendar pa obstaja toliko majhnih trikov, ki lahko dražijo, izzivajo ali celo sprožijo občutek krivice, zato ni enostavno, a jim je uspelo. To je zelo dobro," je bil po napredovanju zelo zadovoljen Deschamps.

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"Že ko sem tekmo gledal s klopi, je delovala psihično izčrpavajoče, ker vsak trenutek doživljaš z 200-odstotno intenzivnostjo. Tisti, ki so odigrali celotno tekmo? Iskreno, bili so bojevniki od začetka do konca. Kar smo danes dosegli, je resnično izjemno. Vedeli smo, da danes morda ne bomo mogli v polni meri pokazati svojih tehničnih ali taktičnih kakovosti, saj je njihova največja moč prav bojevanje. Danes smo vse spomnili, da francoska reprezentanca ni le nogomet, ampak da smo pripravljeni tudi na vojno. To je bistvo," je o pristopu francoskih nogometašev dejal rezervist Ryan Cherki.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Statistična primerjava obračunov med Francijo in Paragvajem v osmini finala svetovnih prvenstev leta 1998 in 2026 Sofascore.com

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

















Tekmo je v prvi postavi začel krilni napadalec Bradley Barcola, ki je po tekmi tudi čutil posledice fizično in psihično naporne tekme. "Še nikoli nisem igral takšne tekme – s toliko potiskanjem in porivanjem od zadaj. Bilo je težko, a zmagali smo, to je glavno, kar si je treba zapomniti. Bilo je težko, ker sem moral biti previden pri obrambi. Prav tako nisem mogel vrniti udarcev, ki sem jih prejel, saj bi to pomenilo, da bi jim vrnil milo za drago. V vsakem primeru je bilo zelo težko, a dobra izkušnja," je svoj pogled na tekmo podelil nogometaš PSG-ja.