Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Paragvajci so brcali in provocirali: 'Dokazali smo, da smo pripravljeni na vojno'

Filadelfija, 05. 07. 2026 07.02 pred 8 minutami 4 min branja 8

Avtor:
M.D.
Kylian Mbappe

Francija je na obračunu osmine finala s Paragvajem prvič na letošnjem svetovnem prvenstvu tekmo zaključila z manj kot tremi goli na svojem računu. Po pravi bitki so na tekmi, ki ni navduševala z napadalnim navdihom, proti vztrajnim in na trenutke provokativnim Južnoameričanom dokazali, da lahko zmagujejo tudi na 'grd način'.

Tako kot proti Nemčiji v šestnajstini finala, ko so slavili po enajstmetrovkah, so se Paragvajci obračuna z aktualnimi svetovnimi podprvaki lotili z grobo igro, polno verbalnih provokacij. Upali so, da bodo evropske zvezdnike spravili iz tira in iz njih izsilili reakcije, ki bi jih sodnik moral kaznovati z rumenim ali rdečim kartonom. Zanimivo je, da so na koncu francoski igralci prejeli tri rumene kartone, Paragvajci pa niti enega, čeprav so bili bolj odločni v bitkah za posest žoge. To je bila prva tekma Paragvaja na svetovnih prvenstvih po letu 1998, na kateri niso prejeli rumenega kartona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odločilni gol je Kylian Mbappe zabil z enajstih metrov v 70. minuti po prekršku nad Desirejem Douejem. Francozi so proti vratom nasprotnikov ustrelili 15-krat, Paragvajci le petkrat. Paragvajci so imeli žogo v svoji posesti zgolj 24 odstotkov časa. Kljub temu so bili blizu velikemu presenečenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vsak se poskuša boriti na svoj način. Zadeli so le z enajstmetrovko, ki jo je odločil VAR, zato jim nocoj ni bilo ravno lahko. A tudi to je del igre," je pristop svojega moštva po tekmi branil paragvajski branilec Junior Alonso. Njegov soigralec Andres Cubas je razmišljal podobno: "Igramo tako, kot igramo, v naši paragvajski DNK je, da gremo na igrišče in se na svoj način borimo za vsako žogo. Odlično smo se odrezali, odigrali smo čudovito svetovno prvenstvo in zelo sem zadovoljen s to ekipo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub porazu je bil igralec po izboru Fife vratar Paragvaja Orlando Gill, ki je želel neposredno po zadnjem sodnikovem žvižgu "poklepetati" s prvim zvezdnikom Francije Kylianom Mbappejem. Ko se Francoz ni zmenil zanj, je vratar vrgel žogo vanj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je nogomet. Prijel sem ga, da bi mu čestital, a me sploh ni upošteval. Seveda sem se v tistem trenutku malo razburil, a to je minilo, potem sem se pomiril. Želim jim samo čestitati. Iskreno povedano, Francija je odigrala odlično prvenstvo in je favoritinja za osvojitev svetovnega prvenstva," je po tekmi dejal Gill.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponovitev leta 1998

Selektor Francije Didier Deschamps se je že pred tekmo dobro zavedal, kaj čaka njegove varovance. Tudi on je bil v skoraj enakem položaju kot oni leta 1998 na domačem svetovnem prvenstvu. Takrat je bil kapetan francoske reprezentance, ki je prav tako zmagala z izidom 1:0, a šele po dodatnih 30 minutah igre. "Vse se odloča v najmanjših podrobnostih. Zelo sem zadovoljen, da so igralci ohranili mirno kri, saj bi se glede na razmere stvari lahko hitro poslabšale. Očitno je, da če se pustiš vplesti v to – in Nemčija je nekoliko padla v to past –, se lahko stvari pokvarijo. Moj nasvet bi bil, da se držimo načrta igre in počnemo tisto, kar nam gre najbolje. Vendar pa obstaja toliko majhnih trikov, ki lahko dražijo, izzivajo ali celo sprožijo občutek krivice, zato ni enostavno, a jim je uspelo. To je zelo dobro," je bil po napredovanju zelo zadovoljen Deschamps.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Že ko sem tekmo gledal s klopi, je delovala psihično izčrpavajoče, ker vsak trenutek doživljaš z 200-odstotno intenzivnostjo. Tisti, ki so odigrali celotno tekmo? Iskreno, bili so bojevniki od začetka do konca. Kar smo danes dosegli, je resnično izjemno. Vedeli smo, da danes morda ne bomo mogli v polni meri pokazati svojih tehničnih ali taktičnih kakovosti, saj je njihova največja moč prav bojevanje. Danes smo vse spomnili, da francoska reprezentanca ni le nogomet, ampak da smo pripravljeni tudi na vojno. To je bistvo," je o pristopu francoskih nogometašev dejal rezervist Ryan Cherki.

Tekmo je v prvi postavi začel krilni napadalec Bradley Barcola, ki je po tekmi tudi čutil posledice fizično in psihično naporne tekme. "Še nikoli nisem igral takšne tekme – s toliko potiskanjem in porivanjem od zadaj. Bilo je težko, a zmagali smo, to je glavno, kar si je treba zapomniti. Bilo je težko, ker sem moral biti previden pri obrambi. Prav tako nisem mogel vrniti udarcev, ki sem jih prejel, saj bi to pomenilo, da bi jim vrnil milo za drago. V vsakem primeru je bilo zelo težko, a dobra izkušnja," je svoj pogled na tekmo podelil nogometaš PSG-ja.

Razlagalnik

VAR je kratica za 'Video Assistant Referee' oziroma video pomočnik sodnika. Gre za tehnološki sistem v nogometu, ki ga sestavlja skupina sodnikov, ki s pomočjo video posnetkov pregledujejo ključne odločitve na tekmi, kot so zadetki, kazenski udarci, neposredni rdeči kartoni in napačna identifikacija igralcev. Namen sistema je zmanjšati število sodniških napak in povečati pravičnost igre, saj sodniku na igrišču omogoča, da si po potrebi ponovno ogleda sporno situacijo na zaslonu ob robu igrišča.

Didier Deschamps je eden najuspešnejših francoskih nogometašev v zgodovini, ki je igral na položaju defenzivnega vezista. Bil je kapetan francoske reprezentance, ki je leta 1998 osvojila naslov svetovnih prvakov, dve leti kasneje pa še naslov evropskih prvakov. Znan je bil po svoji taktični disciplini, vodstvenih sposobnostih in vzdevku 'General', saj je na igrišču skrbel za organizacijo igre in stabilnost ekipe, kar je kasneje prenesel tudi v svojo izjemno uspešno trenersko kariero.

Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga organizira mednarodna zveza FIFA, je največji in najbolj gledan športni dogodek na svetu, ki se odvija vsaka štiri leta. Prvo prvenstvo je bilo organizirano leta 1930 v Urugvaju. Skozi desetletja je prvenstvo preraslo v globalni fenomen, ki presega zgolj športne okvire, saj pogosto odraža politične, družbene in kulturne napetosti med državami, hkrati pa združuje milijarde ljudi po vsem svetu v navijanju za svoje nacionalne reprezentance.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh 1998
francija paragvaj svetovno prvenstvo

Francozi težje od pričakovanj preskočili Paragvaj

24ur.com 'Mislim, da smo pregoreli v takšni želji po zmagi!'
24ur.com Pred Metzom popolna mobilizacija
24ur.com Pred slovenskimi košarkarji drugi, bistveno zahtevnejši izziv – Gruzijci
24ur.com Pajenk: Ne smemo si več komplicirati stvari brez potrebe
24ur.com Riera po derbiju: Zmagal je Bog, ne Olimpija
24ur.com Tine Urnaut: Imeli smo vse v svojih rokah, toda tega nismo izkoristili
24ur.com Suverena zmaga Francije nad nebogljeno Švedsko
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mambo
05. 07. 2026 08.59
Zmaga s penalom je pirova zmaga.
Odgovori
0 0
olafur
05. 07. 2026 08.57
Ni za verjeti, da lahko tudi slepci postanejo nogometni sodniki.
Odgovori
0 0
RUBEŽ
05. 07. 2026 08.55
Tudi petelini niso nedolžni. Največji provokator pa Mbape. Ta ne more biti vzor nobenemu. Naj se zglefuje po Oliseju. To je pravi igralec. Naredi več za ekipo.
Odgovori
-1
0 1
borjac
05. 07. 2026 08.51
Zatajil je SODNIK , provokatorjem z grobo igro iz Paragvaja ni dal NOBENEGA kartona , Francozom pa tri , v sobi za VAR pa so verjetno jedli krofe , pa niso nič videli...
Odgovori
+2
3 1
prost1
05. 07. 2026 08.44
Paragvajci so dali lep zgled mladim kako športno in kreativno se igra. Sodniki so jim pa držali štango.
Odgovori
+0
1 1
hiphopa
05. 07. 2026 08.42
Izjemno podla igra Paragvaja. Komolec v glavo pa nič...
Odgovori
+3
4 1
REAList7
05. 07. 2026 08.19
To včeraj je bila sramota od sojenja in FIFE. Te sodniške ekipe ne bi smeli spustiti več niti blizu stadiona, kaj šele, da bi bili delegirani za tekmo. Toliko napak, koliko so si jih privoščili včeraj in to vsi od glavnega sodnika do tistih v VAR sobi pa je že skorajda neverjetno. In to velika večina v škodo Francozov. Ja, očitno je Infantino ocenil, da Francozi ne smejo priti do finala, ker bi lahko pokvarili njegove načrte z njegovo argentinsko princesko. Ta Paragvaj pa je dokazal, da so vsaj toliko pokvarjeni in igrajo tako podlo kot Argentinci.
Odgovori
+4
10 6
manucao
05. 07. 2026 08.28
Južnoameričani so umazani in grobi. Paragvaj včeraj sploh ni igral nogometa. Eventuelno v četrtfinalu pričakujem pravo vojno med Argentinci in Kolumbijo.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin
Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
zadovoljna
Portal
Skriti raj med klifi: plaža na Kreti, ki jemlje dih, a ni za vsakogar
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili nekaj zase, vodnarji bodo razprli svoja krila
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili nekaj zase, vodnarji bodo razprli svoja krila
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
vizita
Portal
Kaj nutricionisti priporočajo za zajtrk? Pravijo, da je to najboljša izbira
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
cekin
Portal
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
moskisvet
Portal
Je preveč seksi za volan? Padla na vozniškem, ker naj bi bila "preveč privlačna"
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
dominvrt
Portal
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
okusno
Portal
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763