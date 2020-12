Francija žaluje za nekdanjim selektorjem Gerardom Houllierjem

Francoska prvoligaša PSG in Lens sta prva potrdila smrt legendarnega Gerarda Houllierja, ki je med letoma 1998 in 2004 vodil Liverpool. Tudi rdeči so se že odzvali in izrekli sožalje njegovi družini in navijačem.

Ob tem je bil tudi selektor Francije od leta 1992 do 1993.

Houllierju so pred tremi tedni operirali anevrizmo aorte. V nedeljo so ga odpustili iz bolnišnice domov, kjer pa je ponoči tragično umrl, so zapisali pri francoskem portalu RMC Sport.