Pritisk javnosti in spor v slačilnici po dveh zaporednih porazih

Francija je po izpadu na evropskem prvenstvu, ko je v polfinalu proti Španiji izgubila z 2:1, klonila še na uvodnem dejanju Lige narodov na Parku princev proti Italijanom (1:3). Francozi so povedli že v 13 sekundi, ko je napako gostov izkoristil Bradley Barcola, a sledil je popoln preobrat azzurrov. Spisali so ga Federico Dimarco, Davide Frattesi in Giacomo Raspadori. Francoski časnik L'Equipe piše, da je po tekmi v slačilnici Francije prišlo do prepira. Vratar Mike Maignan je glasno kritiziral nekatere največje zvezdnike v zasedbi svetovnih podprvakov, med drugim tudi Realovega Kyliana Mbappeja in Atleticovega Antoina Griezmanna.

Kylian Mbappe in Antoine Griezmann FOTO: Profimedia icon-expand

Vratar Milana je soigralcem očital, da se za svoje klube bolj borijo kot pa za reprezentanco. Ob tem je dodal, da s svojim pristopom niso dober zgled za mlade soigralce v moštvu, ki je pred šestimi leti postalo svetovni prvak. Ob Maignanovi pridigi je bila celotna preostala slačilnica zavita v molk. Mbappe je nogometaš, od katerega se vselej pričakuje nadpovprečno predstavo Predvsem 25-letni Mbappe, ki je to poletje izpolnil svoj sanjski prestop v Real Madrid, je pod plazom kritik, tako v Španiji kot tudi v Franciji. Po razočaranju na evropskem prvenstvu, kjer so vselej zahtevni francoski navijači zahtevali naslov prvakov, se po njegovih željah ne odvija niti začetek avanture pri kraljevem klubu. Madridčanom, ki so na začetku sezone zgolj remizirali z Mallorco in Las Palmasom, nogometna javnost očita neprepričljivost.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Kritik pa si francoski kapetan ni prislužil zgolj zaradi predstav na igrišču, ampak tudi zaradi nekaterih izjav. Nad odnosom razočaran nekdanji branilec modrih Predstavniki sedme sile so napadalca Reala vprašali, kakšen sprejem pričakuje na Parku princev po njegovem odhodu iz PSG-ja. Mbappe je odgovoril, da o tem niti ni razmišljal, kar je še posebej zmotilo Bixenteja Lizarazuja, nekdanjega branilca francoske izbrane vrste in dolgoletnega člana münchenskega Bayerna.

Didier Deschamps in Bixente Lizarazu FOTO: AP icon-expand