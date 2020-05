Francoska javnost se sprašuje: 'Je to sploh mogoče?'

Na stadionu Paco Meteo, s katerim upravlja športna organizacija JS Koenigschoffen, se je zbralo okrog 400 gledalcev. In kot je razvidno s fotografij oziroma video posnetkov, ki so preplavili družbena omrežja, je bilo vedenje navijačev, ki so pritekli na teren, da bi proslavili zadetke svojih ljubljencev, nedopustno.



Občinska policija se je sicer nemudoma odzvala na dogodek, a je bila v želji po prepovedi odigravanja tekme prepozna. "Čista neumnost in hkrati neodgovornost lahko privedeta do novega poslabšanja zdravstvene stanja v naši regiji. Naše zdravstveno osebje si ne zasluži nove drame," je za francoske medije dejal vidno šokirani podžupan Strasbourga Serge Oehler in dodal: "Imamo video material, ki nam bo v veliko pomoč pri določanju ustreznih sankcij."