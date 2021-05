Lille z zmago v Lensu že 'voha' naslov, Yilmaz spet dvakrat v polno

Clement Turpin že v drugi minuti pokazal na belo piko, ko je prekršek v svojem kazenskem prostoru nad Jonathanom Bambajem storil Seko Fofana , žogo pa je vzel Burak Yilmaz , ki ni grešil. Lille nato v prvem polčasu ni imel veliko od igre, Lens je bil nevarnejši, nato pa je gostujoče "doge" še pred polčasom razveselila izključitev Clementa Michelina , ki je v razmaku dobrih petih minut prejel dva rumena in posledično izključujoči rdeči karton. Le nekaj minut kasneje, natančneje v 40. minuti, je "vroči" Yilmaz z levico in z okoli 25 metrov že praktično odločil zmagovalca.

Ta je bil dokončno znan po skoraj točno uri igre, ko je domačo mrežo zatresel še Jonathan David. Lens je bil, vsaj na papirju oziroma sodeč po lestvici, največji izziv za Lille do konca prvenstva, v katerem so rdeči nazadnje slavili v sezoni 2010/2011, ko je v njihovem dresu blestel še belgijski asEden Hazard. Do novega naslova varovance Christopha Galtierjaločita le še zmagi doma proti Saint-Etiennu v predzadnjem in v gosteh proti Angersu v zadnjem krogu.

Lille ima zdaj z odigrano tekmo več 79 točk, Paris Saint-Germain sledi s 75. Parižani bodo obračun 36. kroga odigrali v nedeljo v gosteh proti sedmouvrščenemu Rennesu. Poleg boja za naslov prvaka je v Franciji zanimiva tudi odločitev o zadnjem potniku v kvalifikacije za Ligo prvakov. Trenutno tretje mesto z 71 točkami drži Monaco, ki bo v nedeljo gostoval pri Reimsu. Četrti pa je Lyon, ki ima tekmo manj in bo v soboto gostil Lorient.