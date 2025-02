Nogometaši Paris Saint-Germaina in Monaca so igrali derbi 21. kroga Ligue 1, uspešnejši pa so bili Parižani, ki so zmagali s 4:1. Do nove zmage je prišel tudi Marseille, ki je bil z 2:0 boljši od Angersa in tako ostaja na drugem mestu v prvenstvu, za PSG-jem zaostaja za 10 točk. Toulouse, kjer igra Slovenec Miha Zajc, je remiziral v Auxerru, izid je bil 2:2.