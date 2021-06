Francoska Ligue 1 od sezone 2023/24 z dvema ekipama manj

Odločitev pomeni, da bodo v sezoni 2022/23, kar štiri najslabše uvrščena moštva tekmovanje zapustila in naslednjo sezono igrala v Ligue 2. Iz omenjene lige bosta v tej sezoni v Ligue 1 napredovali zgolj dve moštvi. S to potezo se elitno francosko prvenstvo vraža v obliko, ki je veljala do sezone 2002/03, ko so prvenstvo razširili na trenutnih 20 moštev. Med najelitnejšimi petimi ligami v Evropi se bodo Francozi tako pridružili nemški Bundesligi, v kateri ekipe odigrajo 34 tekem v sezoni.