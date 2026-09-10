Vse bolj je sam: tudi Francoska zveza umika podporo Infantinu

Francija se za zdaj še neuradno pridružuje drugim evropskim zvezam - tudi Belgiji, Švedski, Škotski in Italiji, ki so prav tako umaknile podporo Infantinu. Gianni Infantino je v nedeljo potrdil, da se bo marca 2027 potegoval za nov mandat na čelu Fife, položaj, ki ga zaseda od leta 2016. Trenutno je edini kandidat.
Švicarski funkcionar, ki se poteguje za nov mandat na čelu Fife, je bil nazadnje deležen kritik zaradi načina, kako je razveljavil suspenz ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna po prejetem rdečem kartonu na svetovnem prvenstvu, pa tudi zaradi drugih vprašanj, povezanih z vodenjem organizacije.
Še najbolj se je znašel pod silovitim pritiskom nogometne javnosti, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del Fife oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem.
Mednarodna nogometna zveza, bolj znana pod kratico Fifa, je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja z nogometom, futsalom in nogometom na mivki po vsem svetu. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu z namenom nadzora mednarodnih tekmovanj. Njena glavna naloga je organizacija največjih nogometnih dogodkov, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, določanje pravil igre ter spodbujanje razvoja nogometa na globalni ravni.
Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki je na čelo Fife stopil leta 2016. Preden je prevzel vodenje svetovne nogometne organizacije, je bil dolgoletni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer je pridobil bogate izkušnje pri upravljanju evropskega nogometa. Na položaj predsednika Fife je bil izvoljen v času velike krize organizacije, z obljubo o reformah in večji transparentnosti pri vodenju.
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