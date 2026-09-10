Vse bolj je sam: tudi Francoska zveza umika podporo Infantinu

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Francija se za zdaj še neuradno pridružuje drugim evropskim zvezam - tudi Belgiji, Švedski, Škotski in Italiji, ki so prav tako umaknile podporo Infantinu. Gianni Infantino je v nedeljo potrdil, da se bo marca 2027 potegoval za nov mandat na čelu Fife, položaj, ki ga zaseda od leta 2016. Trenutno je edini kandidat.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Švicarski funkcionar, ki se poteguje za nov mandat na čelu Fife, je bil nazadnje deležen kritik zaradi načina, kako je razveljavil suspenz ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna po prejetem rdečem kartonu na svetovnem prvenstvu, pa tudi zaradi drugih vprašanj, povezanih z vodenjem organizacije.

Še najbolj se je znašel pod silovitim pritiskom nogometne javnosti, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del Fife oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem.