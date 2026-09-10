Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vse bolj je sam: tudi Francoska zveza umika podporo Infantinu

Pariz, 10. 09. 2026 13.18 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Francoska nogometna zveza (FFF) umika podporo kandidaturi Giannija Infantina za ponovno izvolitev na položaj predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife prihodnje leto. Pri FFF poročanja niso potrdili, saj se seja izvršnega odbora o tej temi še ni končala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francija se za zdaj še neuradno pridružuje drugim evropskim zvezam - tudi Belgiji, Švedski, Škotski in Italiji, ki so prav tako umaknile podporo Infantinu. Gianni Infantino je v nedeljo potrdil, da se bo marca 2027 potegoval za nov mandat na čelu Fife, položaj, ki ga zaseda od leta 2016. Trenutno je edini kandidat.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Švicarski funkcionar, ki se poteguje za nov mandat na čelu Fife, je bil nazadnje deležen kritik zaradi načina, kako je razveljavil suspenz ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna po prejetem rdečem kartonu na svetovnem prvenstvu, pa tudi zaradi drugih vprašanj, povezanih z vodenjem organizacije.

Preberi še Zanka okoli Infantinovega vratu vse bolj ozka, Uefa pripravlja kazensko ovadbo

Še najbolj se je znašel pod silovitim pritiskom nogometne javnosti, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del Fife oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem.

Razlagalnik

Mednarodna nogometna zveza, bolj znana pod kratico Fifa, je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja z nogometom, futsalom in nogometom na mivki po vsem svetu. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu z namenom nadzora mednarodnih tekmovanj. Njena glavna naloga je organizacija največjih nogometnih dogodkov, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, določanje pravil igre ter spodbujanje razvoja nogometa na globalni ravni.

Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki je na čelo Fife stopil leta 2016. Preden je prevzel vodenje svetovne nogometne organizacije, je bil dolgoletni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer je pridobil bogate izkušnje pri upravljanju evropskega nogometa. Na položaj predsednika Fife je bil izvoljen v času velike krize organizacije, z obljubo o reformah in večji transparentnosti pri vodenju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet fifa infantino

Se je tega 'naučil' pri Olimpiji? Bessone senzacionalno izpadel proti drugoligašu

24ur.com Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja
24ur.com Svetovni podprvaki vendarle dobili sprejem v francoski prestolnici
24ur.com Petek še brez preiskovalne komisije
24ur.com Vojna za prihodnost nogometa: Fifa in Uefa v zgodovinskem sporu
24ur.com Barišić: Kot klub nismo dobili nobenega opomina, ne od NZS ne od Uefe in ne od Fife
24ur.com Zaradi nestrinjanja SDS s predsednico Novak prekinili sejo
24ur.com Francozi bodo vložili protest zaradi razveljavljenega zadetka
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
dominvrt
Portal
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Tanja s potezo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929