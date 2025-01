Elsnerjev Reims odščipnil točko Parižanom

Na preostalih današnjih tekmah je Monaco tesno s 3:2 premagal Rennes. Med 52. in 56. minuto je dosegel dva gola, skupno pa so Maghnes Akliouche, Mika Biereth in Aleksandr Golovin poskrbeli za vodstvo s 3:1, gostje pa so do konca le še znižali. Monaco ima zdaj 34 točk in je tretji, izkoristil pa je tudi spodrsljaj Lilla.

Doslej tretji Lille je namreč na gostovanju v Strasbourgu izgubil, čeprav je Osame Sahraoui poskrbel za vodstvo. A sta nato v drugem delu Andrey Santos in Emanuel Emegha v le štirih minutah (70. in 74.) zrežirala popoln preobrat.

V nedeljo bo med drugimi igral tudi Toulouse slovenskega nogometaša Mihe Zajca, ki ga čaka obračun z Montpellierom, zvečer pa bo v Nici sredozemski derbi z Marseillom.

Na lestvici je za PSG drugi Marseille s 37 točkami, tretji je zdaj Monaco s 34, četrti pa Lille z 32.