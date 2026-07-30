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Nogomet

Francoski biser prestal operacijo, rekordni prestop splaval po vodi

Bournemouth, 30. 07. 2026 08.15 pred 47 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.M.
Eli Junior Kroupi

Potem ko je Bournemouth lansko sezono Premier lige sklenil na odličnem šestem mestu in si prvič v klubski zgodovini zagotovil evropsko vozovnico, so se številni nogometaši češenj znašli na radarjih velikanov. Največ interesa je pritegnil Eli Junior Kroupi, a med pripravami staknil poškodbo in že prestal operacijo, zaradi katere skoraj zagotovo letos ne bo prišel do prestopa kariere.

Eli Junior Kroupi, ki je pred mesecem dni dopolnil 20 let, je minulo sezono angleškega prvenstva sklenil s 13 zadetki. V zgodovini lige še noben igralec Bournemoutha ni imel tako dobrega izkupička. Hkrati je Francoz postal prvi najstnik po več kot četrt stoletja, ki je v najmočnejšem državnem prvenstvu dosegel dvomestno število golov, podpisal pa se je tudi pod rekord za najučinkovitejšo najstniško debitantsko sezono v Premier ligi.

Eli Junior Kroupi
Eli Junior Kroupi
FOTO: AP

Zanimanje zanj so pokazali številni evropski velikani, najresnejša naj bi bila Arsenal in Barcelona, pa tudi Tottenham, kamor je po koncu sezone prestopil njegov soigralec z lanske sezone Marcos Senesi. Mladenič pa bo, kot kaže, ostal brez odmevnega in bogatega prestopa, saj si je med pripravami pri naših severnih sosedih zlomil kost v stopalu in po vrnitvi na Otok že prestal operacijo. Glede na predviden potek okrevanja bo z zelenic odsoten približno štiri mesece.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bournemouthu se bo tako očitno uresničila želja, da talentiranega napadalca vsaj še eno sezono zadrži v svojih vrstah. Češnje so sicer pred dvema tednoma okrepile ofenzivno linijo, njihov dres je oblekel osrednji napadalec Alvaro Rodriguez, ki je v lanski sezoni španskega prvenstva za Elche sodeloval pri 12 zadetkih.

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Šeškov soigralec se na novo sezono pripravlja kar v Modrićevem dresu

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KOMENTARJI4

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misterbin
30. 07. 2026 09.02
Migrant ali ?
Odgovori
0 0
ptuj.si
30. 07. 2026 08.43
Bieser? Veste kaj je biser?
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+1
1 0
majsterinegasrat
30. 07. 2026 08.39
lep francoz.
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0 0
hojladri123
30. 07. 2026 08.55
meni so sicer bolj všeč Francozinje ampak ja, vsakemu svoje...
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0 0
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