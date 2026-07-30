Francoski biser prestal operacijo, rekordni prestop splaval po vodi

Eli Junior Kroupi, ki je pred mesecem dni dopolnil 20 let, je minulo sezono angleškega prvenstva sklenil s 13 zadetki. V zgodovini lige še noben igralec Bournemoutha ni imel tako dobrega izkupička. Hkrati je Francoz postal prvi najstnik po več kot četrt stoletja, ki je v najmočnejšem državnem prvenstvu dosegel dvomestno število golov, podpisal pa se je tudi pod rekord za najučinkovitejšo najstniško debitantsko sezono v Premier ligi.

Eli Junior Kroupi FOTO: AP

Zanimanje zanj so pokazali številni evropski velikani, najresnejša naj bi bila Arsenal in Barcelona, pa tudi Tottenham, kamor je po koncu sezone prestopil njegov soigralec z lanske sezone Marcos Senesi. Mladenič pa bo, kot kaže, ostal brez odmevnega in bogatega prestopa, saj si je med pripravami pri naših severnih sosedih zlomil kost v stopalu in po vrnitvi na Otok že prestal operacijo. Glede na predviden potek okrevanja bo z zelenic odsoten približno štiri mesece.

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