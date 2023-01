Francoski branilec nova zimska okrepitev Chelseaja

Novi lastniki Chelseaja, kot kaže, sestavljajo ekipo za prihodnost. Poleg Datroja Fofane in Badiashileja se bo Bluesom kmalu pridružil še mladi brazilski vezist Andrey Santos, do sedaj član Vasca Da Game. A to še zdaleč ni vse, saj so dvakratni prvaki Lige prvakov hkrati tudi v pogovorih z Benfico o prestopu mladega Argentinca in novopečenega svetovnega prvaka Enza Fernandeza. Vezist, ki je bil na mundialu izbran za najboljšega mladega igralca turnirja, naj bi za prestop že prižgal zeleno luč, sedaj pa je vse odvisno od Chelseaja in Benfice, ki za mladeniča zahteva plačilo polne cene odkupne klavzule, ki znaša vrtoglavih 120 milijonov evrov, medtem ko so Londončani pripravljeni plačati le približno 85 milijonov evrov.