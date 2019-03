Francoski L'Equipe o prihodu Mourinha v Ligue 1 ‒ toda ne v PSG

"Da bi treniral v Franciji? Če bi rekel ne, potem ne bi bil iskren. Če bi rekel da, potem bi začeli špekulirati o klubih, ki bi me lahko zanimali in ki bodo imeli prosto mesto," je v pogovoru za AFPdejal Jose Mourinho in kljub svojim enigmatičnim izjavam dvignil na noge francosko (športno) javnost.

Najvplivnejši športni dnevnik v državi L'Equipese sprašuje, če bo "The Special One" v nasprotju z napovedmi namesto v katerem od tradicionalnih evropskih velikanov pristal v kakšnem "skromnejšem" francoskem klubu. Paris Saint-Germain, ki je Mourinha v preteklosti že snubil, naj bi namreč tudi v naslednji sezoni zaupal Nemcu Thomasu Tuchelu, ki se je sicer podpisal pod nov boleč poraz in izpad v osmini finala Lige prvakov proti Manchester Unitedu.

Na povabilo Camposa na tekmi Lilla in Montpellierja

Klubov v Franciji z dovolj velikim proračunom za enega najbolj cenjenih trenerjev na svetu seveda ni veliko, omenjata pa se Olympique Lyon in AS Monaco. Spominjajo se tudi Mourinhovega obiska tekme med Lillom in Montpellierem, na katero ga je povabil športni direktor nekdanjega kluba Milenka Aćimovića, Portugalec Luis Campos. Campos je sicer v preteklosti deloval tudi v vrstah Monaca in Real Madrida.

"Lahko bi se vrnil v katero od držav, ki jih že poznam," še pravi Mourinho, ki je državne in mednarodne naslove osvajal na klopeh Porta, Chelseaja, milanskega Interja, madridskega Reala in Manchester Uniteda, ki je z njim decembra lani predčasno končal sodelovanje po dobrih dveh sezonah.

