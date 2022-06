Francoski mediji: Pochettinu visoka odpravnina za predčasen odhod

Športna časnika L'Equipe in Le Parisien sta poročala, da so potekali sestanki med odvetniki Mauricia Pochettina in desetkratnih francoskih prvakov za sklenitev dogovora, po katerem bi Argentinec lahko čim prej zapustil francosko prestolnico.

Pochettino je glavni trener pariške zasedbe postal januarja lani, klub pa je popeljal do naslova prvaka francoske Ligue 1 v pravkar končani sezoni. V minuli sezoni lige prvakov pa se je zasedbi iz francoske prestolnice znova zalomilo, v osmini finala je klonila proti madridskemu Realu. Argentinčeva pogodba s Parižani ima sicer še 12-mesečno veljavnost.

Le Parisien je objavil, da je "dogovor o slovesu Argentinca že dosežen in da je treba dokončno urediti le še nekaj podrobnosti". Ključni del dogovora se nanaša na finančne obveznosti kluba zaradi predčasne prekinitve pogodbe. Lastnike PSG bi lahko odpravnina argentinskemu trenerju in njegovim sodelavcem stala od 15 do 20 milijonov evrov.