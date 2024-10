Francoski navijači jezni na Mbappeja: To se za kapetana ne spodobi

Zvezdniški napadalec Kylian Mbappe je razjezil francoske navijače, saj je začasno odrekel pomoč svoji reprezentanci. Razlog za njegovo odsotnost naj bi bilo okrevanje po poškodbi, vendar je kapetan galskih petelinov še pred reprezentančnim premorom zaigral za Real Madrid, med tekmo svoje reprezentance pa so ga na Švedskem ujeli v enem izmed stockholmskih klubov. Francoski navijači so mnenja, da se takšno obnašanje za kapetana ne spodobi.

Svojemu soigralcu so v bran stopili tudi nekateri francoski reprezentanti. "Ljudje lahko v svojem prostem času počnejo, kar želijo ... Tudi on lahko počne, kar želi, je super fant in odličen profesionalec," je Mbappeja zagovarjal Wesley Fofana.

"Včasih se postavim v njegove čevlje. Če bi jaz imel vso to pozornost na sebi, ne vem, kako bi zdržal. On je to uspešno prenesel. Mogoče pa ima psihološke težave. Ne vem, o tem bi se rad pogovoril z njim. Nima veliko prostega časa, to mora biti težko zanj," je dejal Ibrahima Konate.

"Mislim, da delamo preveliko dramo iz tega. Vemo, da ko gre za Kyliana, vedno vse dobi večje razsežnosti. Kylianova ljubezen do reprezentance ni pod vprašajem," pa je komentiral Aurelien Tchouameni.