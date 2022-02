Francoski nogometaš z nasiljem nad hišnega ljubljenčka

Angleško in francosko nogometno javnost je razburil posnetek branilca West Ham Uniteda Kurta Zoumaja, ki je nasilno obračunal z domačo mačko. Na posnetku, ki je zaokrožil na družabnih omrežjih, je jasno videti, kako Zouma mačko brcne kot nogometno žogo, nato pa jo udari še z roko. Zaenkrat še ni znano ali bo za nasilno dejanje kaznovan s strani kluba ali uradnih oblasti, se pa je 27-letnik že javno opravičil.

Kurt Zouma, ki je pred začetkom aktualne sezone iz Chelseaja prestopil k West Ham Unitedu, je znan kot čvrst osrednji branilec, ki z velikim nasmeškom vedno nasmeji soigralce, a tokrat se je izkazal v povsem drugačni luči. Britanski tabloid The Sun se je namreč dokopal do posnetkov, ki nazorno pokažejo, kako Francoz domačo mačko dvigne s stola in jo prinese v kuhinjo, kjer jo odvrže ter pri tem še brcne. V drugem kadru pa je videti še, kako eden izmed otrok mačko dvigne v zrak, Zouma pa mu jo z močno klofuto izbije iz rok.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

27-letni Francoz je v uradnem opravičilu med drugim zapisal: "Ni izgovorov za moja dejanja, ki jih iskreno obžalujem. Rad bi se opravičil tudi vsem, ki jih je videoposnetek prizadel. Želim vam zagotoviti, da sta moji mački celi in zdravi, da ju ima rada cela družina in, da je bil to enkraten dogodek, ki se ne bo ponovil." Ali bodo kruto dejanje obravnavel lokalne oblasti zaenkrat še ni znano. Lokalna policija je prek Twitterja sporočila, da proti Francozu ne bodo sprožili preiskave, medtem ko lokalni tožilec zadeve že ni komentiral.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke