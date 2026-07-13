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Nogomet

Francoski novinar razkril šokantne podrobnosti o argentinski zvezi

Ljubljana, 13. 07. 2026 11.25 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
K.I.
ARGENTINA

Zmaga Argentine na svetovnem prvenstvu v Katarju 2022 je bila za milijone navijačev vrhunec nogometne romantike. Lionel Messi je dvignil pokal, reprezentanca pa je postala nacionalni simbol enotnosti in uspeha. Toda v ozadju tega zgodovinskega uspeha se po trditvah francoskega preiskovalnega novinarja Romaina Moline skriva precej temnejša zgodba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V svojem videu, ki ga je francoski novinar objavil na svojem YouTube kanalu, predstavi vrsto domnevnih nepravilnosti, ki naj bi segale od spolnih zlorab v mladinskih selekcijah do pranja denarja in korupcije na najvišjih ravneh argentinske nogometne zveze. Čeprav številne njegove navedbe še niso pravnomočno dokazane, so sprožile burne odzive po nogometnem svetu.

Eden glavnih obrazov njegove preiskave je predsednik Argentinske nogometne zveze Claudio "Chiqui" Tapia. Molina trdi, da se je po osvojitvi svetovnega prvenstva njegov vpliv še povečal, saj naj bi pod njegovim vodstvom argentinska nogometna zveza upravljala z izjemno visokimi prihodki iz televizijskih pravic, sponzorstev in nagrad FIFA. Tapia vse očitke zavrača, uradno pa ni bil obsojen zaradi trditev, predstavljenih v videu.

Predsednik argentinske nogometne zveze Claudio Tapia
Predsednik argentinske nogometne zveze Claudio Tapia
FOTO: Profimedia

Najbolj občutljiv del preiskave se nanaša na nekdanjega trenerja ženskih mladinskih reprezentanc Diega Guaccija. Po informacijah, ki jih je posredoval Molina, naj bi več igralk prijavilo spolno nadlegovanje, psihično nasilje in neprimerno vedenje. Novinar trdi, da naj bi bile prijave posredovane tudi FIFA. Molina kritizira ravnanje FIFA, saj meni, da organizacija ni ustrezno zaščitila prijaviteljic in ni dovolj odločno ukrepala.

Kam izginja denar?

Osrednji del videa se ukvarja z denarnimi tokovi po svetovnem prvenstvu v Katarju 2022. Po navedbah Moline denar, ki si ga je Argentinska nogometna zveza ustvarila z zmago, sponzorji, marketingom itd., ni šel neposredno na račun argentinske zveze, namesto tega naj bi šel prek ameriškega podjetja, ki je bilo ustanovljeno tik pred svetovnim prvenstvom leta 2022. To podjetje pa naj bi denar nakazovalo naprej različnim drugim podjetjem po Ameriki in svetu. Molina navaja, da gre za mrežo podjetij, skozi katera naj bi bilo težko slediti končnim prejemnikom denarja.

Francoski novinar v svojem videu razkrije tudi veliko dragocenih stvari, kot so zasebna letala, luksuzne ladje in dragi avtomobili. V nadaljevanju trdi, da naj bi del denarja iz nogometa pristal v zasebnem bogastvu ljudi okoli vodstva argentinske zveze.

Kaj pa Lionel Messi in drugi igralci?

Čeprav mnogi pričakujejo, da bo video razkrival tudi nepravilnosti igralcev, Molina večkrat poudari, da Lionel Messi in drugi niso predmet njegove preiskave. Po njegovem mnenju so igralci predvsem športni del zgodbe in niso nujno vključeni v poslovne ali finančne odločitve nogometne zveze.

Nogometaši Argentine so predvsem osredotočeni na polfinalno tekmo.
Nogometaši Argentine so predvsem osredotočeni na polfinalno tekmo.
FOTO: AP

Video Romaina Moline odpira številna neprijetna vprašanja o delovanju argentinskega nogometa. Predstavlja vrsto dokumentov in trditev, ki si zaslužijo pozornost, vendar jih je treba obravnavati previdno. Za zdaj ostaja dejstvo, da naj bi nekatere zadeve bile predmet uradnih preiskav, medtem ko nekatere najtežje obtožbe še čakajo na dokončno pravno presojo.

romain molina argentina nogomet očitki

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KOMENTARJI25

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Deep1
13. 07. 2026 12.57
Tudi v Franciji in Ameriki je tega veliko....prvo pomesti pred svojim pragom. Pa potem se z drugimi ukvarjati! ✊✊
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0 0
ummax
13. 07. 2026 12.55
Zdaj bo pa Argentinski novinar našel vir ki bo obsojal Francoze raznih škandalov in mafijstva. Res verodostojno.
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0 0
kot_otrok
13. 07. 2026 12.53
Visoki prihodki so normalni, kar poglejte tribune polne nogometnih navdušencev, ki prinašajo ogromno denarja. Da se potemtakem denar preliva na vse strani ni nič novega. Korupcija je povsod, kjer je veliko denarja in ta ni v zasebni lasti. Pri nogometu saj velik del pogače izplačajo zaslužnim nogometašem, ki povzročajo prave evforije na katere brez problema in prostovoljno grabijo navdušenci nogometa. Edina pozitivna lastnost je, da gledalci prostovoljno prinašajo klubom denar, pa čeprav recimo na svetovnem prvenstvu, marsikdo vzame posojilo ali pa se zapufa za lep čas. Vse je na prostovoljni bazi in z odločitvijo posameznika. Kaj pa vodilni počnejo z denarjem, ko je tega preveč v klubu, je pa druga pesem.
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0 0
Samo navijač
13. 07. 2026 12.30
Komplet fuzbalska scena je taksna ne samo v Argentini.
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+6
6 0
Normalka
13. 07. 2026 12.29
Kam smo prišli, da morajo novinarji raziskovati in opozarjati na največje škandale in korupcijo. No, saj pri nas je tudi tako. Zato pa so nekateri tako glasni proti javnim medijem in novinarjem.
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+3
5 2
bu?e24 1
13. 07. 2026 12.44
Novinarji so da bremzajo resnico sam ne pa iščejo
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
13. 07. 2026 12.45
A novinar je francoz? Uuuu, to pa je verodostojno.... 🤣🤣
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+1
1 0
Krog
13. 07. 2026 12.45
Prav zato je neodvisno novinarstvo tako pomembno. Naloga novinarjev ni, da ščitijo oblasti, ampak da postavljajo neprijetna vprašanja in razkrivajo nepravilnosti, ne glede na to, kdo je na oblasti. Kdor se boji nadzora javnosti, se pogosto najprej loti napadov na medije in novinarje.
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0 0
kot_otrok
13. 07. 2026 12.56
Pri nas je le toliko narobe, ker posamezni novinarji podpirajo določeno politično stranko in pišejo v njihovo korist, druge pa pribijajo na križ. Če bi bili pa nevtralni, bi pa imeli veliko za pisati o vseh, ne samo o enih.
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0 0
Wolfman
13. 07. 2026 12.22
Od tekme naprej Hrvaška in Portugalske je to prlajvo skorumpirano nogometno prvenstvo zame končano! Ena močnejša kita, da odloči o nedovoljenem položaju le zato, ker je pač večji od povprečja!
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+0
1 1
Vakalunga
13. 07. 2026 12.21
Normalno, da FRANCOZI navijajo za svojo AFRIŠKO REPEEZENTANCO..Noter ni FRANCOZOV niti za seme..
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+7
7 0
Beauceron1
13. 07. 2026 12.15
O ker slučaj, pa ravno novinar iz Francije. No upam da jih še enkrat v finalu nabijejo, pol pa nej piše se članke naprej. Raje naj piše kaj se dogaja v Franciji, ko Francozi zmagujejo, razbito vse kar se da, pa naj kdo razume ce more. Vglavnem najprej naj pomete pred domačimi vrati, je veliko za pometati.
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+13
13 0
Wolfman
13. 07. 2026 12.13
Če se spominte UNICEF-a! Posnetke in slike lačnih otrok si podajat za nogometne miljarde na račun super zvezdnikov!
Odgovori
+3
4 1
Loptass
13. 07. 2026 12.11
Tudi UEFA dobro ve, da je bil Ramos pozitiven na doping po finalni tekmi CL leta 2017. Mogoce se lahko francoski novinar naredi kako dobro zgodbo. Ce ima interes seveda.
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+6
9 3
hojladri123
13. 07. 2026 12.20
preberi si kaj o HGH, potem pa pametuj o dopingu...
Odgovori
-5
1 6
hojladri123
13. 07. 2026 12.24
Nekaj je uporaba Dexamethasona za zdravljenje vnetij in regeneracije drugo pa je uporaba rasnega hormona. ampak ne spet je treba pucat pred pragovi drugih...
Odgovori
-7
1 8
Kolllerik
13. 07. 2026 12.39
Morda bi francoski novinar lahko napisal tudi kaj o tem, kako so Ranaldu že čez pet dni po večerji z Trumpom, muskom in Infantinom naknadno, kar za mizo razveljavili rdeč karton, ki ga je dobil v kvalifikacijski tekmi proti Ircem... da je lahko nastopil že na prvih dveh tekmah tega mundiala?
Odgovori
+3
3 0
hojladri123
13. 07. 2026 12.44
Tudi izbrisani kartoni mu niso kaj dosti pomagali...
Odgovori
+1
1 0
zaba67
13. 07. 2026 12.06
omejiti bi bilo potrebno v vseh športih denar namenjen komurkoli in nakazan kamorkoli...v vseh športih...in hudo obdavčiti nepotrebno visoke vsote...zaslužek 500000 letno je meja in pika!
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+4
4 0
enapi
13. 07. 2026 12.05
A je kje kaj drugače?
Odgovori
+6
7 1
GJ19
13. 07. 2026 11.57
tam ko so veliki denarji v igri ni nič poštenega
Odgovori
+11
11 0
luckyss.1
13. 07. 2026 11.45
Da ne pozabimo kako so Hrvate v finalu zgoljufali, ko so igrali proti Francozom. O tem je tiho.
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+7
12 5
Beauceron1
13. 07. 2026 12.08
Kaj je blo pa tam spornega, dej razloži prosim.
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+1
4 3
Amor Fati
13. 07. 2026 11.44
Fifa ve za vso pokvarjenost znotraj argentinske nogometne zveze, argentinska nogometna zveza pa ve za vso pokvarjenost znotraj fife. Pa imamo primer korupcije. To prvenstvo je neregularno.
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+4
11 7
26250440
13. 07. 2026 12.08
Ti pa si pacient...Sej pri košarki se nekako še strinjava,ampak tule pa pišeš kr neki...Na prvo žogo..Si dobr prebral članek..Naj bi,naj bi ,naj bi...Igralci naj ne bi bili vključeni...bla,bla,bla..Prvi sem, ki zagovarjam da se stvari raziščejo...Ampak pri vseh,ne samo Argentincih...Vsi imajo veliko masla na glavi...Največ ga ima Perez iz Reala...Prvenstvo je pa več kot regularno...Tud če Messi in Argentina izgubi v sredo...Korupcije je pa povsod preveč,na vseh segmentih.In to objavi Francoz ,ko tekmovanje še poteka..Le zakaj?Se boji Argentincev?Ni mogel počakati še en teden?To je učenec Pereza iz Reala...Ko drugače ne gre,vrže ven stvari ,ki s tekmovanjem nimajo zveze..Torej kaj je delal trener nogometašicam,kam se pretaka denar...Patetično..
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+5
7 2
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