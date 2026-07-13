Francoski novinar razkril šokantne podrobnosti o argentinski zvezi

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V svojem videu, ki ga je francoski novinar objavil na svojem YouTube kanalu, predstavi vrsto domnevnih nepravilnosti, ki naj bi segale od spolnih zlorab v mladinskih selekcijah do pranja denarja in korupcije na najvišjih ravneh argentinske nogometne zveze. Čeprav številne njegove navedbe še niso pravnomočno dokazane, so sprožile burne odzive po nogometnem svetu. Eden glavnih obrazov njegove preiskave je predsednik Argentinske nogometne zveze Claudio "Chiqui" Tapia. Molina trdi, da se je po osvojitvi svetovnega prvenstva njegov vpliv še povečal, saj naj bi pod njegovim vodstvom argentinska nogometna zveza upravljala z izjemno visokimi prihodki iz televizijskih pravic, sponzorstev in nagrad FIFA. Tapia vse očitke zavrača, uradno pa ni bil obsojen zaradi trditev, predstavljenih v videu.

Predsednik argentinske nogometne zveze Claudio Tapia FOTO: Profimedia

Najbolj občutljiv del preiskave se nanaša na nekdanjega trenerja ženskih mladinskih reprezentanc Diega Guaccija. Po informacijah, ki jih je posredoval Molina, naj bi več igralk prijavilo spolno nadlegovanje, psihično nasilje in neprimerno vedenje. Novinar trdi, da naj bi bile prijave posredovane tudi FIFA. Molina kritizira ravnanje FIFA, saj meni, da organizacija ni ustrezno zaščitila prijaviteljic in ni dovolj odločno ukrepala.

Kam izginja denar?

Osrednji del videa se ukvarja z denarnimi tokovi po svetovnem prvenstvu v Katarju 2022. Po navedbah Moline denar, ki si ga je Argentinska nogometna zveza ustvarila z zmago, sponzorji, marketingom itd., ni šel neposredno na račun argentinske zveze, namesto tega naj bi šel prek ameriškega podjetja, ki je bilo ustanovljeno tik pred svetovnim prvenstvom leta 2022. To podjetje pa naj bi denar nakazovalo naprej različnim drugim podjetjem po Ameriki in svetu. Molina navaja, da gre za mrežo podjetij, skozi katera naj bi bilo težko slediti končnim prejemnikom denarja. Francoski novinar v svojem videu razkrije tudi veliko dragocenih stvari, kot so zasebna letala, luksuzne ladje in dragi avtomobili. V nadaljevanju trdi, da naj bi del denarja iz nogometa pristal v zasebnem bogastvu ljudi okoli vodstva argentinske zveze.

Kaj pa Lionel Messi in drugi igralci?

Čeprav mnogi pričakujejo, da bo video razkrival tudi nepravilnosti igralcev, Molina večkrat poudari, da Lionel Messi in drugi niso predmet njegove preiskave. Po njegovem mnenju so igralci predvsem športni del zgodbe in niso nujno vključeni v poslovne ali finančne odločitve nogometne zveze.

Nogometaši Argentine so predvsem osredotočeni na polfinalno tekmo. FOTO: AP