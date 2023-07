Francoski prvoligaš Le Havre z Luko Elsnerjem v Kranju

Novi francoski nogometni prvoligaš Le Havre, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, bo v petek gostoval v Kranju. Pripravljalna tekma med slovenskim drugoligaškim in francoskim prvoligaškim klubom se bo na stadionu Stanka Mlakarja pričela ob 16. uri. Pred obračunom je z uspešnim trenerjem govoril naš novinar Jan Lukač.

Francoska zasedba iz Le Havra, kjer sta se nogometno izobraževala tudi francoski reprezentant v dresu Juventusa Paul Pogba in Alžirec v dresu Manchester Cityja Riyad Mahrez, je pod vodstvom 40-letnega Luke Elsnerja v minuli sezoni osvojila prvo mesto v drugi francoski ligi. Tri točke prednosti pred drugim Metzom so bile dovolj za uvrstitev med francosko elito, kjer jih čakajo zgodovinsko veliki klubi, kot so Marseille, PSG in Lyon. A samozavestni strateg iz Ljubljane se izziva ne boji. "Naš optimizem je zelo zmeren, ker bo liga zelo močna. Zmanjšala se bo na 18 moštev in zelo bo konkurenčna. Že od prvega trenutka, ko smo prejeli medalje za zmago v drugi francoski ligi, smo začeli priprave na prvo ligo. Ekipo moramo sestaviti na novo, saj je prehod previsok, da bi lahko nadaljevali z istimi močmi. Razvijali bomo nove ideje na igrišču, v pisarnah pa se trudijo čim prej sestaviti igralski mozaik, ki nam bo omogočil, da se borimo za čim več točk," je o pripravah na sezono v francoski Ligue 1 dejal Elsner.

Luka Elsner z novinarjem Janom Lukačem FOTO: 24UR

Jasno je, da se njegov sedanji klub finančno niti približno ne bo mogel kosati z bogatimi rivali, a nekdanji trener Domžal in Olimpije verjame, da je na trgu veliko igralcev, ki niso pretirano dragi, a vseeno lahko ponudijo veliko. "Niti nimamo izbire, saj nam v tem trenutku prehod iz druge v prvo ligo ni prinesel prevelikega premika v proračunskem smislu. Moramo biti pametni in precej iznajdljivi. Ne moremo si privoščiti igralca, ki je v prvi francoski ligi že nekaj dosegel. Iskati moramo malo širše. Šest igralcev smo že podpisali in se z njimi okrepili. Točk ne bomo oddajali enostavno. Poskušali bomo sestaviti ekipo, ki bo dobra v obrambi, bo znala držati žogo in bo v napadu zelo dinamična. Čaka pa nas še kar nekaj dela, saj moramo popolnoma prenoviti naš napad, ki ni bil pretirano učinkovit," je o kadrovskih potezah pred sezono 2023/24 dejal Elsner. Tik pred začetkom nove sezone je francoske vrste okrepil Rus Daler Kusjajev, ki je nazadnje igral za Zenit iz Sankt Peterburga. Za 30-letnega igralca zvezne vrste bo klub v Normandiji prva tuja postojanka. Kusjajev je za rusko reprezentanco odigral 46 tekem, bil je tudi v kadru reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu 2018.