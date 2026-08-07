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Nogomet

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Saint-Etienne, 07. 08. 2026 16.17 pred dvema dnevoma 4 min branja 4

Avtor:
Š.Z.
Tamar Svetlin

Slovenski reprezentant Tamar Svetlin je tik pred podpisom pogodbe z desetkratnimi francoskimi prvaki. AS Saint-Etienne naj bi za 25 letnega vezista odštel slabih 2,5 milijona evrov, z morebitnimi dodatki pa bi lahko skupna vrednost prestopa v prihodnjih letih narasla na okoli tri milijone evrov, kar bi predstavljalo enega od odmevnejših prestopov slovenskega nogometaša v zadnjem obdobju.

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Slovenski reprezentant Tamar Svetlin je le še korak oddaljen od velikega prestopa v vrste AS Saint-Etienne. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah bo Ljubljančan v petek in soboto v Franciji prestal zdravniške preglede. Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi do sklenitve dogovora prišlo v nedeljo. Francozi naj bi njegovemu trenutnemu delodajalcu, poljski Koroni Kielce, za prestop plačali 2,5 milijona evrov, z vključenimi bonusi pa bi se skupna vsota lahko povzpela do treh milijonov evrov.

Svetlin je tako tik pred največjim korakom v svoji karieri – prestopom, ki bi mu odprl vrata na eno najbolj prepoznavnih nogometnih prizorišč v Evropi.

Tamar Svetlin
Tamar Svetlin
FOTO: AP

25-letnik je svojo nogometno zgodbo začel pisati na igriščih ljubljanskega kluba Arne Tabor. Svoj talent je nato pilil še v mladinskih vrstah Brava, preden je prestopil k Domžalam. In prav v Domžalah je dočakal članski prvenec in se preobrazil v enega najperspektivnejših mladih slovenskih nogometašev. Sledila je selitev v knežje mesto, kjer je oblekel dres Celja. Tam je pustil globok pečat, z ekipo osvojil naslov državnih prvakov, slovenski pokal, prvič je okusil tudi igranje na evropskih zelenicah.

Leta 2025 je sledil prestop v tujino, kjer je na Poljskem oblekel dres ekipe Korona Kielce. V enem letu je s svojimi predstavami osvojil srca navijačev ter se uveljavil kot eden od nosilcev moštva.

Ali bo enako uspešen tudi na francoskih zelenicah in ali bo desetkratne francoske prvake znova popeljal tja, kamor sodijo, bo pokazal čas.

Tamar Svetlin
Tamar Svetlin
FOTO: Profimedia

Lahko Svetlin zbudi spečega velikana?

Association Sportive de Saint-Etienne Loire, bolj znan kot AS Saint-Etienne oziroma preprosto ASSE, že vrsto let ne dosega uspehov, ki jih je nekoč, in danes nastopa v drugi francoski ligi, vendar ostaja eden največjih simbolov francoskega nogometa. Klub iz rudarskega mesta Saint-Etienne je desetkrat osvojil naslov francoskega prvaka, šestkrat dvignil francoski pokal in desetletja veljal za najbolj dominanten klub v Franciji, ki je navdihoval generacije navijačev in še danes kljub nihanju med prvo in drugo ligo uživa ogromno podporo ljubiteljev nogometa.

Njihova največja epopeja je bila zapisana leta 1976, ko so se uvrstili v finale evropskega pokala, predhodnika današnje Lige prvakov, kjer so se na slovitem stadionu Hampden Park v Glasgowu pomerili proti takrat verjetno najboljši ekipi na svetu in aktualnim evropskim prvakom – Bayernu iz Münchna. Bavarci so imeli v finalu več sreče in so slavili z 1:0.

Michel Platini v dresu Saint-Étiennea
Michel Platini v dresu Saint-Étiennea
FOTO: X -

V sezoni 1980/1981 so "Les Verts" oziroma "zeleni" osvojili svoj deseti in še danes zadnji naslov francoskega prvaka. Barve ASSE je takrat zastopal tudi eden najboljših francoskih nogometašev vseh časov Michel Platini in zdelo se je, da bo klub svojo zlato dobo le še nadaljeval. Toda že naslednje leto so se nad Saint-Etienne zgrnili črni oblaki.

Leta 1982 je AS Saint-Etienne pretresel finančni škandal, povezan s kontroverznim skladom za lažno poslovanje. V afero je bil vpleten dolgoletni in vplivni predsednik Roger Rocher, ki je moral zapustiti klub, pozneje pa je bil obsojen tudi na zaporno kazen. Zeleni so nato doživeli prosti pad. Največji zvezdniki, med njimi tudi Platini, so zapustili klub in v sezoni 1983/84 je sledil izpad iz Ligue 1.

Tudi na prelomu tisočletja se škandali niso ustavili. Takrat je izbruhnila afera, v katero sta bila vpletena dva igralca Saint-Etienna, ki sta uporabljala ponarejena portugalska in grška potna lista. Oba sta bila suspendirana za štiri mesece, sodna preiskava pa je razkrila tudi vpletenost posameznih članov klubskega vodstva. Klubu so odvzeli sedem točk, kar je pomenilo nov izpad iz Ligue 1.

Navijači AS Saint-Étienne
Navijači AS Saint-Étienne
FOTO: AP

Kljub nekaj svetlim trenutkom v prejšnjem desetletju, ko je klub znova redno nastopal tudi na evropskem prizorišču, so v aktualnem desetletju rezultati ponovno zavili navzdol. AS Saint-Etienne se zadnjih nekaj sezon seli med prvo in drugo francosko ligo – ujet med spomini na slavno preteklost in bojem za obstanek v sedanjosti. Klub iz regije Auvergne-Rhone-Alpes z eno najbogatejših tradicij v francoskem nogometu še vedno išče pot nazaj na vrh, kjer so nekoč vladali. Morda bi prav Svetlin lahko postal eden ključnih igralcev v ponovnem vzponu zelenih, ki bi na stadion Geoffroy-Guichard vrnil najvišji nivo nogometne igre.

Navijači Saint-Etienna imajo dobre izkušnje s slovenskimi igralci, saj je tam pred desetletjem gole zabijal že Robert Berić.

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Razlagalnik

Michel Platini je eden najuspešnejših francoskih nogometašev vseh časov, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja zaznamoval evropski nogomet. Bil je izjemen vezist, znan po svoji viziji, natančnih podajah in mojstrskem izvajanju prostih strelov. S francosko reprezentanco je leta 1984 osvojil naslov evropskega prvaka, trikrat zapored (1983, 1984, 1985) pa je prejel prestižno nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša v Evropi. Njegova kariera pri AS Saint-Etienne je predstavljala vrhunec klubske zgodovine, saj je s svojo igro pomagal ekipi do naslova državnega prvaka in mednarodne prepoznavnosti.

Afera s ponarejenimi potnimi listi, ki je na prelomu tisočletja pretresla francosko nogometno ligo, je bila eden večjih administrativnih škandalov tistega obdobja. Več klubov, vključno z AS Saint-Etienne, je bilo vpletenih v uporabo ponarejenih dokumentov za igralce iz držav zunaj Evropske unije, da bi se izognili strogim kvotam za tuje igralce. Ta škandal je razkril sistemske nepravilnosti v upravljanju klubov in privedel do strogih kazni, vključno z odvzemom točk in suspenzi igralcev, kar je močno vplivalo na integriteto tekmovanja in prispevalo k dolgoročni nestabilnosti prizadetih klubov.

Stadion Geoffroy-Guichard, pogosto imenovan 'Le Chaudron' oziroma 'Kotel' zaradi svojega vzdušja, je kultno prizorišče francoskega nogometa. Zgrajen leta 1931, je skozi desetletja postal simbol identitete mesta Saint-Etienne, ki je tesno povezano z rudarstvom. Ime 'Kotel' izhaja iz izjemno glasnega in strastnega navijanja domačih privržencev, ki ustvarijo pritisk, s katerim se morajo soočiti nasprotne ekipe. Stadion je bil prizorišče številnih zgodovinskih zmag, vključno s tistimi iz zlate dobe kluba v 70. letih, in ostaja duhovni dom 'zelenih'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh speči velikan
Tamar Svetlin Nzs Nogomet AS Saint-Etienne
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KOMENTARJI4

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GDHooligansFuzine1994
07. 08. 2026 19.19
Uuuu. Pubec SREČNO ! Diši po Ligi prvakov! Letos bo St.Etiene konkurencen z nasim fantom ⁵
Odgovori
+2
2 0
Givmi5
07. 08. 2026 17.56
Človek ob prebiranju članka dobi najmanj diarejo. Poveličujete nekoga, kot da je svetovno znan nogometaš, a v Celju in okolici je poznan tistim, ki spremljajo lokalni nogomet. Ne vem no, če so vsi takšni asi, kot jih prikazujete, zakaj potem ne igrajo v Barceloni, Real Madridu .. ? Za domači fusbal je ok, bomo pa videli, kaj bo naredil zunaj, če sploh kaj.
Odgovori
+1
3 2
mestni
07. 08. 2026 17.52
pa ja de
Odgovori
+2
2 0
Givmi5
07. 08. 2026 18.00
Osvajanje srca navijačev ne prinese rezultatov in denarja. Hebeš to, da te ljudje imajo radi, a si najboljši rezerni igralec, kot je bil v skeču Zrnec (smeh do suza).
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+1
1 0
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