Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

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Slovenski reprezentant Tamar Svetlin je le še korak oddaljen od velikega prestopa v vrste AS Saint-Etienne. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah bo Ljubljančan v petek in soboto v Franciji prestal zdravniške preglede. Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi do sklenitve dogovora prišlo v nedeljo. Francozi naj bi njegovemu trenutnemu delodajalcu, poljski Koroni Kielce, za prestop plačali 2,5 milijona evrov, z vključenimi bonusi pa bi se skupna vsota lahko povzpela do treh milijonov evrov. Svetlin je tako tik pred največjim korakom v svoji karieri – prestopom, ki bi mu odprl vrata na eno najbolj prepoznavnih nogometnih prizorišč v Evropi.

Tamar Svetlin FOTO: AP

25-letnik je svojo nogometno zgodbo začel pisati na igriščih ljubljanskega kluba Arne Tabor. Svoj talent je nato pilil še v mladinskih vrstah Brava, preden je prestopil k Domžalam. In prav v Domžalah je dočakal članski prvenec in se preobrazil v enega najperspektivnejših mladih slovenskih nogometašev. Sledila je selitev v knežje mesto, kjer je oblekel dres Celja. Tam je pustil globok pečat, z ekipo osvojil naslov državnih prvakov, slovenski pokal, prvič je okusil tudi igranje na evropskih zelenicah. Leta 2025 je sledil prestop v tujino, kjer je na Poljskem oblekel dres ekipe Korona Kielce. V enem letu je s svojimi predstavami osvojil srca navijačev ter se uveljavil kot eden od nosilcev moštva. Ali bo enako uspešen tudi na francoskih zelenicah in ali bo desetkratne francoske prvake znova popeljal tja, kamor sodijo, bo pokazal čas.

Tamar Svetlin FOTO: Profimedia

Lahko Svetlin zbudi spečega velikana?

Association Sportive de Saint-Etienne Loire, bolj znan kot AS Saint-Etienne oziroma preprosto ASSE, že vrsto let ne dosega uspehov, ki jih je nekoč, in danes nastopa v drugi francoski ligi, vendar ostaja eden največjih simbolov francoskega nogometa. Klub iz rudarskega mesta Saint-Etienne je desetkrat osvojil naslov francoskega prvaka, šestkrat dvignil francoski pokal in desetletja veljal za najbolj dominanten klub v Franciji, ki je navdihoval generacije navijačev in še danes kljub nihanju med prvo in drugo ligo uživa ogromno podporo ljubiteljev nogometa. Njihova največja epopeja je bila zapisana leta 1976, ko so se uvrstili v finale evropskega pokala, predhodnika današnje Lige prvakov, kjer so se na slovitem stadionu Hampden Park v Glasgowu pomerili proti takrat verjetno najboljši ekipi na svetu in aktualnim evropskim prvakom – Bayernu iz Münchna. Bavarci so imeli v finalu več sreče in so slavili z 1:0.

Michel Platini v dresu Saint-Étiennea FOTO: X -

V sezoni 1980/1981 so "Les Verts" oziroma "zeleni" osvojili svoj deseti in še danes zadnji naslov francoskega prvaka. Barve ASSE je takrat zastopal tudi eden najboljših francoskih nogometašev vseh časov Michel Platini in zdelo se je, da bo klub svojo zlato dobo le še nadaljeval. Toda že naslednje leto so se nad Saint-Etienne zgrnili črni oblaki. Leta 1982 je AS Saint-Etienne pretresel finančni škandal, povezan s kontroverznim skladom za lažno poslovanje. V afero je bil vpleten dolgoletni in vplivni predsednik Roger Rocher, ki je moral zapustiti klub, pozneje pa je bil obsojen tudi na zaporno kazen. Zeleni so nato doživeli prosti pad. Največji zvezdniki, med njimi tudi Platini, so zapustili klub in v sezoni 1983/84 je sledil izpad iz Ligue 1. Tudi na prelomu tisočletja se škandali niso ustavili. Takrat je izbruhnila afera, v katero sta bila vpletena dva igralca Saint-Etienna, ki sta uporabljala ponarejena portugalska in grška potna lista. Oba sta bila suspendirana za štiri mesece, sodna preiskava pa je razkrila tudi vpletenost posameznih članov klubskega vodstva. Klubu so odvzeli sedem točk, kar je pomenilo nov izpad iz Ligue 1.

Navijači AS Saint-Étienne FOTO: AP

Kljub nekaj svetlim trenutkom v prejšnjem desetletju, ko je klub znova redno nastopal tudi na evropskem prizorišču, so v aktualnem desetletju rezultati ponovno zavili navzdol. AS Saint-Etienne se zadnjih nekaj sezon seli med prvo in drugo francosko ligo – ujet med spomini na slavno preteklost in bojem za obstanek v sedanjosti. Klub iz regije Auvergne-Rhone-Alpes z eno najbogatejših tradicij v francoskem nogometu še vedno išče pot nazaj na vrh, kjer so nekoč vladali. Morda bi prav Svetlin lahko postal eden ključnih igralcev v ponovnem vzponu zelenih, ki bi na stadion Geoffroy-Guichard vrnil najvišji nivo nogometne igre. Navijači Saint-Etienna imajo dobre izkušnje s slovenskimi igralci, saj je tam pred desetletjem gole zabijal že Robert Berić.

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