Francoski zvezdnik organizator zabav s smejalnim plinom in prostitutkami?

Kot trdi Fabrizio Corona, je bil Theo Hernandez na omenjenih zabavah v vlogi nekakšnega "šefa". Preko posrednikov naj bi naročal "escort" (spremljevalke, op. a.) storitve za druge nogometaše, skrbel za organizacijo druženj, za potrebe prevozov pa naj bi celo kupil kombi. Med imeni, ki jih je Corona povezal s temi zabavami, so tudi Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Rafael Leao in Zlatan Ibrahimović. Po njegovih besedah naj bi se Ibrahimović pojavil enkrat, Leao pa le nekajkrat. Corona je ob tem dodal, da so nekateri nogometaši z nekdanjim Milanovim vezistom Calhanoglujem ohranili dobre odnose tudi po njegovem prestopu k mestnemu tekmecu Interju.

Sporna uporaba smejalnega plina

Posebno pozornost v Italiji je vzbudila omemba smejalnega plina. Gre za substanco, ki lahko povzroči kratkotrajen občutek evforije, a tudi resna zdravstvena tveganja, predvsem pri ponavljajoči se uporabi. V športnem okolju je takšna zgodba še posebej občutljiva, saj gre za nogometaše, ki so pod stalnim fizičnim nadzorom klubov in javnosti. V svoji oddaji Falsissimo je Corona opisal prizor, v katerem naj bi voznik kombija Hernandezu rekel, naj preneha vdihavati smejalni plin iz balona, ker ga naslednji dan čaka tekma: "Prenehaj, jutri imaš tekmo in moraš igrati," naj bi Francozu dejal šofer.

Obtožbe gre jemati z rezervo

Coronove navedbe sicer velja jemati zelo z rezervo, saj gre zgolj za trditve posameznika, ne pa za pravnomočna dejstva. Škandal se sicer navezuje na preiskavo milanskega tožilstva o domnevni mreži luksuznih zabav, escort storitev in paketov za premožne stranke. Po poročanju italijanskih medijev naj bi bila v središču preiskave agencija za dogodke iz okolice Milana, finančna policija pa je izvedla štiri hišne aretacije in zasegla približno 1,2 milijona evrov domnevno nezakonitega premoženja.

V italijanskih medijih se omenja več deset nogometašev, po nekaterih navedbah celo 70, tudi iz klubov, kot so Milan, Inter in Juventus. Pri tem velja omeniti, da nogometaši po doslej znanih informacijah niso osumljeni kaznivih dejanj. Preiskava je usmerjena predvsem v domnevno omogočanje in izkoriščanje prostitucije. V Italiji uporaba spolnih storitev ni kazniva, kaznivo pa je posredovanje, organiziranje in služenje na račun prostitucije.

