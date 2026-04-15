Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Francoz Ekitike zaradi poškodbe ob svetovno prvenstvo

Liverpool, 15. 04. 2026 13.58 pred 13 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA R.S.
Hugo Ekitike

Francoski reprezentančni napadalec Hugo Ekitike bo zaradi poškodbe prisiljen izpustiti svetovno prvenstvo v nogometu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Triindvajsetletnik si je na torkovi tekmi Lige prvakov med Liverpoolom in PSG-jem strgal ahilovo tetivo, sta poročala francoska časopisa Le Parisien in L'Equipe.

Huga Ekitikeja so na Anfieldu, kjer je Liverpool na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov izgubil proti francoskemu Paris Saint-Germainu z 0:2, odnesli na nosilih. Zdravniki so že takoj posumili, da gre za hujšo poškodbo tetive.

Ekitike je v tej sezoni, odkar ga je Liverpool julija pripeljal iz Eintrachta Frankfurt za osnovno odškodnino brez dodatkov v višini 80 milijonov evrov, dosegel 17 golov v vseh tekmovanjih.

Hugo Ekitike bo zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo.
Hugo Ekitike bo zaradi poškodbe izpustil svetovno prvenstvo.
FOTO: Profimedia

Svetovno prvenstvo bo od 11. junija do 19. julija potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Francija, nogometna prvakinja iz leta 1998 in 2018, bo igrala v skupinskem delu v ZDA s Senegalom, Irakom in Norveško.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
the kop
16. 04. 2026 09.43
Nič kaj prida igralec, luzerpool naj ga proda.
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677