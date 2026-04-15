Francoz Ekitike zaradi poškodbe ob svetovno prvenstvo

Huga Ekitikeja so na Anfieldu, kjer je Liverpool na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov izgubil proti francoskemu Paris Saint-Germainu z 0:2, odnesli na nosilih. Zdravniki so že takoj posumili, da gre za hujšo poškodbo tetive.
Ekitike je v tej sezoni, odkar ga je Liverpool julija pripeljal iz Eintrachta Frankfurt za osnovno odškodnino brez dodatkov v višini 80 milijonov evrov, dosegel 17 golov v vseh tekmovanjih.
Svetovno prvenstvo bo od 11. junija do 19. julija potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Francija, nogometna prvakinja iz leta 1998 in 2018, bo igrala v skupinskem delu v ZDA s Senegalom, Irakom in Norveško.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.