Francija na Maksimirju premagala Hrvško, Poljska ugnala BiH

Na obračunu finalistov zadnjega svetovnega prvenstva v Rusiji 2018 sta za prvake iz Francije zadela Antoine Griezmann (8.) in Kylian Mbappe(79.), za podprvake iz Hrvaške pa Nikola Vlašić (65.). V drugi današnji tekmi v skupini 3 je Portugalska v Lizboni v odsotnosti svojega prvega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je okužen z novim koronavirusom in se je že vrnil v Italijo, zanesljivo premagala Švedsko s 3:0. Za Portugalce je dva gola dosegel Diogo Jota, enega pa Bernardo Silva. V tej skupini vodita Francija in Portugalska, ki sta zbrali po deset točk, Hrvaška jih ima tri, Švedska pa je brez njih.

V skupini 1 je Poljska vse dvome o zmagi nad BiH v Vroclavu razrešila v končnici prvega polčasa, ko sta med 40. in 45. minuto zadela Robert Lewandowski in Karol Linetty. V začetku drugega polčasa je prvi zvezdnik poljske zasedbe Lewandowski dosegel še svoj drugi gol na tekmi za končnih 3:0, nato pa zapustil igrišče.

V italijansko-nizozemskem obračunu v Bergamu, kjer že vrsto let igra slovenski reprezentant Josip Iličić, sta se tekmeca razšla z neodločenim izidom 1:1. Oba gola sta padla v prvem polčasu, za "azzurre" je zadel Lorenzo Pellegrini, za oranje pa Donny van de Beek. Poljska se je po zmagi nad BiH prebila na prvo mesto. Na štirih tekmah je zbrala sedem točk, Italija ima eno, Nizozemska dve, BiH pa pet točk manj.