Francozi prepričani: Mbappe podaljšal pogodbo s PSG

Mbappe je bil na izhodnih vratih kluba že lani poleti, ko je v Pariz iz Barcelone prišel Argentinec Lionel Messi . To odločitev so takrat močno pokritizirali predvsem navijači. Zdaj se je odločil, da zvestobo francoskim prvakom podaljša. Mbappe je v Pariz prišel leta 2017 iz Monaca. Najprej je nastopal kot posojeni igralec, nato pa ga je klub dokončno odkupil za 180 milijonov evrov. V Parizu se je nato razvil v zvezdnika velikega formata.

A kljub imenom, kot so Neymar, Messi in Mbappe, PSG-ju v vitrinah še vedno manjka naslov iz lige prvakov. Oster je bil odziv predvsem iz Španije. Predsednik tamkajšnje lige Javier Tebas je pogodbo s Parižani označil za sramoto za nogomet. "To, kar počnejo, da bi podaljšali pogodbo, po tem, ko so imeli v zadnjih letih 700 milijonov evrov izgube in na voljo 600 milijonov za plače nogometašev, je žalitev za nogomet," je na socialnih omrežjih zapisal Tebas, ki ni razkril, od kje je dobil omenjene številke.

Po uradnih poročilih je imel PSG lani izgubo v vrednosti 225 milijonov evrov, največji del izgube pa izhaja iz manjših sredstev z naslova TV-pravic ter izpada prihodkov zaradi praznih stadionov ob epidemiji koronavirusa.