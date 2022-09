Francozi štirikrat 'videli' rdeče v samo 20 minutah: 'Ne bodo več klicani v reprezentanco'

Kot poroča pariški L'Equipe, je bila tekma ves čas na robu incidenta in kar napovedovalo se je, da se bo predčasno končala. "Prednjačili so francoski nogometaši, ki so si v zgolj dvajsetih minutah priigrali štiri rdeče kartone in tekma je bila predčasno končana," sporoča pariški časnik. Pred izključitvijo Darnella Erica Bila so rdeče videli še Ilyes Housni (PSG), Jeanuel Belocian (Rennes) in Yoni Gomis (Le Havre). "Za nekatere izmed njih se je oziroma se bo reprezentančna kariera končala kar po tej tekmi. Ne bomo jih več klicali v izbrano vrsto. Nekatere stvari so pomembnejše in tudi mlad človek jih mora razumeti. Če kritiziram nekatere izmed njih, je prav, da določene tudi pohvalim, saj so ravnali prav in skušali umiriti situacijo. Vse skupaj moramo podrobno in v miru analizirati. Gre za stvari, ki jim je enostavno potrebno reči ne," je za L'Equipe komentiral škandalozno obnašanje svojih varovancev selektor Francije Bernard Diomede.