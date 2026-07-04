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Nogomet

Francozi težje od pričakovanj preskočili Paragvaj

Philadelphia, 04. 07. 2026 23.10 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Kylian Mbappe

Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, premagali Paragvaj z 1:0. Edini zadetek za dvakratne svetovne prvake je v Philadelphii s strelom z bele pike v 70. minuti dosegel Kylian Mbappe. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku.

Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3:0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem SP v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu, galski petelini pa so takrat slavili z 2:0. Varovanci Didiera Deschampsa so v vroči Philadelphii dolgo čakali na zadetek, potem ko so se južnoameriški predstavniki pokazali v zelo čvrsti podobi in tekmece spravljali v obup podobno kot v šestnajstini finala proti Nemčiji.

Po relativno mirnem začetku dvoboja so Francozi po dobre pol ure začeli konkretneje stiskati obroč okoli paragvajske obrambe. Kylian Mbappe bi moral v 31. minuti bolje zadeti žogo z glavo po predložku z desne strani, a so ga tekmečevi branilci ravno dovolj ovirali.

Michael Olise je bil predvsem v prvem polčasu tekme osmine finala SP med Francijo in Paragvajem zelo razpoložen za igro.
Michael Olise je bil predvsem v prvem polčasu tekme osmine finala SP med Francijo in Paragvajem zelo razpoložen za igro.
FOTO: AP

Strel Julesa Koundeja v 36. minuti je vratar Orlando Gill ukrotil, preusmerjen poskus dokaj nevidnega Ousmana Dembeleja pa je za las zgrešil cilj nekaj minut kasneje. Tudi poskusa Adriena Rabiota nista bila dovolj natančna, da bi ogrozila paragvajska vrata.

V drugem polčasu sta od daleč najprej poskušala Rabiot in Manu Kone, predvsem pri strelu slednjega se je moral Gill izkazati. Nasploh Francozi dolgo niso našli pravih rešitev proti obrambno naravnanim Paragvajcem, razliko pa je prinesel šele rezervist.

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Odrešil jih je namreč Desire Doue, ki je na zelenico vstopil v 61. minuti, malce kasneje pa priigral enajstmetrovko po prekršku paragvajskega branilca in kasnejšem ogledu posnetka uzbekistanskega delivca pravice.

Zanesljivo je z bele pike v 70. minuti zadel Mbappe, za katerega je to že sedmi zadetek na SP. S tem se je na vrhu lestvice izenačil z Argentincem Lionelom Messijem. Skupno je na SP zdaj zvezdnik Reala pri 19 golih, s čimer za rekorderjem Messijem zaostaja le za gol.

Kylian Mbappe je v 70. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, s katero je svoji izbrani vrsti priigral četrtfinale z Marokom, ki je pred tem s 3:0 izločil Kanado.
Kylian Mbappe je v 70. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, s katero je svoji izbrani vrsti priigral četrtfinale z Marokom, ki je pred tem s 3:0 izločil Kanado.
FOTO: AP

Francozi so proti vse bolj živčnim in agresivnim Paragvajcem relativno mirno zadržali prednost in se še tretjič zapovrstjo uvrstili v četrtfinale SP. Je pa z dvojno obrambo Gill globoko v sodnikovem dodatku Mbappeju preprečil rekordni 20. zadetek na SP.

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:

Francija - Paragvaj 1:0 (0:0)
Mbappe 70./11-m

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nogomet sp 2026 osmina finala francija paragvaj

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