Francozi trdijo: 'Mbappe še drugič zavrnil podaljšanje pogodbe'

Le še teden dni je ostalo do konca poletnega prestopnega roka, ki je med drugim postregel z bombastičnim prestopom enega najboljših nogometašev vseh časov Lionela Messija iz Barcelone v Paris Saint Germain.

Že tako zvezdniška zasedba je v svojih vrstah pozdravila po mnenju mnogih novega 'kralja' Parka princev, ki bo v aktualni sezoni pokal po šivih. Messi je pač Messi, toda predsednika PSG-ja Nasserja Al-Khelaifija v teh dneh vse bolj skrbi po vsemu sodeč neomajna odločitev Kyliana Mbappeja, da še to poletje zapusti francosko prestolnico in se preseli na Santiago Bernabeu. Kot poroča tamkajšnji RMC Sport, je 22-letni izjemni krilni napadalec še drugič v zadnjem mesecu dni zavrnil predlog klubskega vodstva za podpis nove petletne pogodbe z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Francoski mediji trdijo, da je bila Mbappeju ponujena (konkretna) povišica, ki pa ga ni prepričala predvsem zaradi dejstva, da bi na lestvici najbolj plačanih PSG-jevih nogometašev zaostal za najbolj izpostavljenima posameznikoma - Lionelom Messijem in Neymarjem.