Francozi z goloma Mbappeja in Oliseja ugnali Nemce za končno tretje mesto

Nogometaši Francije so osvojili končno tretje mesto v četrti izvedbi lige narodov. V malem finalu v Stuttgartu so Francozi premagali Nemčijo z 2:0 (1:0). Strelca za galske peteline sta bila Kylian Mbappe in Michael Olise.

Nemci so bolje odprli mali finale in hitro prišli do priložnosti, a so nato zagrozili tudi Francozi, predvsem Rayan Cherki in Loic Bade sta naložila nekaj dela domačemu vratarju Marc-Andreju ter Stegnu. Nemci so sicer več poskušali, v dobrih 20 minutah vpisali sedem strelov, po pol ure pa je Karim Adeyemi padel v kazenskem prostoru Francije. Sodnik Ivan Kružliak je sprva pokazal na belo piko, po dolgem ogledu posnetka pa je svojo odločitev spremenil, tako da so Nemci ostali brez enajstmetrovke.

V 37. minuti je domači zvezdnik Florian Wirtz zadel vratnico z dobrih desetih metrov, čeprav so bili Nemci nato še enkrat nevarni, pa so Francozi povedli v 45. minuti. Takrat je z bližine z leve strani zadel Kylian Mbappe ter tako dosegel svoj 50. gol za reprezentanco. Pred njim sta na strelski lestvici le Olivier Giroud (57) in Thierry Henry (51). Mbappe bi lahko nov zadetek dosegel že v uvodnih trenutkih drugega dela, a je zadel le zunanji del mreže, v 53. pa je na drugi strani gol dosegel Deniz Undav, vendar ta ni obveljal zaradi predhodnega prekrška Niclasa Füllkruga. Marcus Thuram je nekaj trenutkov zatem zatresel vratnico nemških vrat, pozneje pa ob boljši predstavi Francozov kot v prvem polčasu še namučil ter Stegna.

Ta je nato obranil strel Desireja Doueja, v 79. minuti pa še nov Mbappejev poskus. V 84. minuti pa so Francozi le podvojili prednost, ko je Mbappe stekel v protinapad, imel ogromno časa in prostora, na koncu pa je nesebično podal na svojo desno stran do Michaela Oliseja, ta pa je brez težav poskrbel za 2:0. V 89. minuti je pri Nemcih poskusil Joshua Kimmich, vendar Mike Maignan ni imel pretežkega dela. Nemčija, ki je dosegla svoj najboljši dosežek v ligi narodov, je v polfinalu izgubila proti Portugalski z 1:2, Francija, zmagovalka lige narodov leta 2021, pa proti Španiji s 4:5. Liga narodov, tekma za 3. mesto, izid:

Francija - Nemčija 2:0 (1:0)

Mbappe 45., Olise 84.