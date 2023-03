Francozi z lahkoto pohodili tulipane, Mbappe odlično vodil svoje moštvo

V tretji minuti je zadel Antoine Griezmann, v osmi Dayot Upamecano, v 22. pa Kylian Mbappe. Visoko vodstvo je uničilo kakršno koli negotovost in v nadaljevanju tudi "umrtvilo" napade gostiteljev. Kljub temu pa so z enega iz protinapadov dosegli še en gol, drugega na tekmi je prispeval Mbappe, in zmagali s 4:0. V sodnikovem dodatku so gosti zapravili najstrožjo kazen.

V drugi tekmi je Grčija v gosteh premagala Gibraltar s 3:0.

Veliko so si od uvoda v nov kvalifikacijski ciklus v skupini F obetali švedski navijači, ki pa jih je razočaral belgijski napadalec Romelu Lukaku, ki je gostujoči Belgiji s tremi goli zagotovil zmago s 3:0.

V isti skupini je bila prepričljiva tudi Avstrija, Azerbajdžan je ugnala s 4:1, dva gola je k zmagi prispeval Marcel Sabitzer.

Zanesljive zmage nad Poljaki, bilo je 3:1, so se v skupini E veselili Čehi, v drugi tekmi pa so Moldavci na domačem igrišču v 87. minuti z bele pike izenačili izid proti Ferskim otokom na 1:1.

V skupini G je bila Srbija doma z 2:0 boljša od Litve, Črna gora pa v gosteh z 1:0 od Bolgarije.