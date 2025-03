Parižani ostajajo neporaženi, sedaj že 13 točk pred Marseillom

PSG je vse zadetke dosegel v drugem polčasu. Mrežo Lyona, ki je ostal na šestem mestu, je načel Achraf Hakimi v 53. minuti, Ousmane Dembele je bil natančen za 2:0 šest minut kasneje, Hakimi pa za 3:1 v 85. Domači so znižali zaostanek v 83. minuti ter v 92.

Parižani lahko tako že začnejo odštevati tekme do konca sezone oziroma do četrtega naslova v Ligue 1 in trinajstega v zgodovini. Odkar je leta 2011 katarska vlada vstopila v lastništvo kluba, je PSG osvojil deset naslovov državnega prvaka, slabši od drugega mesta pa ni bil.

Marseille na drugem mestu, ki je v tem krogu izgubil pri Auxerru 0:3, ima 46 točk, tretja pa je Nica s 43 točkami.

Zmago za skok v prvo deseterico je danes zabeležil Toulouse, kjer si kruh služi slovenski reprezentant Miha Zajc. Slednji je v igro vstopil v 83. minuti, ko je njegova ekipa v Le Havru že vodila s 4:1.

Preostali današnji izidi so bili Nantes - Lens 3:1, Nice - Montpellier 2:0 in Strasbourg - Brest 0:0.