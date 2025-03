Parižani nadaljujejo z izvrstnimi predstavami v domačem prvenstvu

Nogometaši PSG v zadnjem času kažejo silno učinkovite predstave na domačem in mednarodnem prizorišču. V 24. krogu francoskega prvenstva so na Parku princev zanesljivo premagali tekmece iz Lilla s 4:1, po nepopolnem krogu pa imajo kar 16 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci iz Marseilla in Nice.