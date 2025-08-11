Svetli način
Nogomet

Frank se zaveda moči Parižanov, a verjame v uspeh v superpokalu

Videm, 11. 08. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Nina Mihalič , S.V.
Komentarji
1

Z novim trenerjem se v novo sezono podajajo nogometaši Tottenhama, ki se kot aktualni zmagovalci Evropske lige po treh sezonah vračajo v Ligo prvakov. Thomas Frank, dosedanji trener Brentforda, ki je na klopi Spursev zamenjal Angeja Postecoglouja, se bo prvič v karieri preizkusil med evropsko elito. "Zelo sem vznemirjen," pravi 51-letni Danec, ki ga prvi veliki izziv čaka že v sredo, ko se bo Tottenham s Paris Saint-Germainom v Vidmu, tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO, pomeril za superpokalno lovoriko.

Tottenham si je 21. maja priigral prvo lovoriko po kar 17 letih, toda ob koncu sezone se je vodstvo kluba morda nekoliko nepričakovano odločilo za menjavo trenerja. V začetku junija je na klop Londončanov sedel Thomas Frank.

"Moji vodstveni cilji so zrastli in so vedno boljši. Seveda nisem popoln, zagotovo bom delal tudi napake, toda navajen sem zahtevnih situacij in kako se spopadati z razočaranji," se novega izziva zaveda danski strateg. 

Thomas Frank
Thomas Frank FOTO: Profimedia

Razočaranj je bilo v preteklih letih za ekipo Tottenhama zares veliko, toda v severnem Londonu so odločeni, da je pot za njihov klub samo še navzgor. "Mislim, da je to, da so v lanski sezoni zmagali Evropsko ligo, zelo pomembna izkušnja, ki so jo pridobili igralci, ekipa in seveda tudi klub. Sedaj pa bomo na tem gradili še naprej, da bomo tudi v prihodnje osvajali lovorike," dodaja Frank.

Novi trener je prepričan, da je stanje v klubu trenutno zelo dobro, pred novo sezono so tako polni pričakovanj. "Tottenham je velik klub. Pred mano je velika preizkušnja, nov izziv, ki se ga že zelo veselim. Ekipa je dobra, igralci imajo veliko potenciala, in že komaj čakam začetek sezone."

Ta se bo za Spurse začela že v sredo, ko se bodo v Vidmu udarili za Uefino superpokalno lovoriko. Na drugi strani jim bodo stali zmagovalci Lige prvakov, ekipa francoskega PSG-ja.

"Gre za najboljšo ekipo v Evropi trenutno, osvojili so trojček lovorik in bili tudi v finalu klubskega svetovnega prvenstva. Močni so na vseh 11 pozicijah na igrišču. Zares izjemen preizkus že na prvi tekmi, toda nenazadnje verjamemo v nas, saj smo konec koncev prišli do sem in seveda poskušali bomo zmagati," je optimističen 51-letni Frank.

Pasica superpokal Tottenham - PSG
Pasica superpokal Tottenham - PSG FOTO: 24ur.com

In zmagovati bodo želeli tudi v elitni Ligi prvakov, v kateri se bo prvič v karieri preizkusil tudi danski strokovnjak, ki je pred tem vodil Brentford, Brondby ter mlajše selekcije danske reprezentance. "Seveda bo prvi cilj ta, da se iz ligaškega dela prebijemo v izločilne boje. Pred nami je najprej osem tekem ligaškega dela, naša osredotočenost pa se bo razvijala iz tekmo v tekmo."

Glede na pretekle izkušnje je pred nogometaši Tottenhama ena bolj napornih sezon. Zato trener poudarja: "Kar je pomembno je to, da bomo v nadaljevanju konkurirali v več kot samo enem tekmovanju. To je naš največji izziv."

V sredo od 20.30 si torej lahko na Kanalu A in VOYO ogledate, kako uspešni bodo Spursi v lovu na drugo lovoriko v slabih treh mesecih.

uefa superpokal tottenham psg frank
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
11. 08. 2025 20.55
Real se ni zavedal...
ODGOVORI
0 0
