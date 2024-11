Frankfurt slavil v Stuttgartu, Wolfsburg ugnal Heidenheim

A.M., STA

Nogometaši Eintracht Frankfurta so pet minut pred koncem rednega dela tekme vodili s tremi zadetki prednosti, domačini pa so še pred iztekom 90. minute dvakrat zabili in poskrbeli za napeto končnico. Stuttgart je v 98. minuti zadel še tretjič, zaradi prepovedanega položaja pa zadetek ni obveljal.