Frankfurt šokiral Bavarce na Allianz Areni

Bayern München je imel pred tem krogom tri točke prednosti, a so se Bavarci opekli z moštvom, ki do te tekme še ni zmagalo v sezoni 2021/22. Domači so sicer povedli z zadetkom Leona Goretzke v 29. minuti. A že hitro izenačenje Martina Hintereggerja je napovedalo zanimiv večer.

Junak Frankfurta je bil najprej vratar Kevin Trapp, ki je v drugem polčasu ubranil več nevarnih strelov domačih, potem pa še Filip Kostić, ki je v 83. minuti neodločnost domače obrambe kaznoval z zadetkom za nepričakovano zmago. Za Eintracht je bila današnja zmaga prva v Münchnu po kar 21 letih.