Frankfurt zapravil priložnost za skok na tretje mesto

Eintracht je imel pred tekmo z Berlinčani 42 točk, če bi zmagal, bi skočil pred Mainz (44) na tretje mesto. V prvem polčasu so domači imeli vse pod nadzorom in vodili z zadetkom Michyja Batshuayija. A v drugem delu so gostje prevzeli pobudo, izenačil je Leopold Querfeld, za popoln preobrat je poskrbel Wooyeong Jeong. Gostje so v končnici dosegli še tretji gol, ki pa so ga po posredovanju Vara zaradi igre z roko razveljavili. Frankfurt je imel nato v peti minuti sodnikovega dodatka na voljo enajstmetrovko, a je vratar Riis Roenow strel Huga Ekitikeja ubranil.