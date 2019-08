Frappartova pred zgodovinskim obračunom: Sodila bom tako, kot bi ženskam

Stephanie Frappart je 2. avgusta od Aleksandra Čeferina in Uefe dobila potrditev, da bo kot prva ženska delila pravico na uradni tekmi pod okriljem krovne evropske nogometne organizacije. Frappartovi, ki je sodila tudi finalno dejanje letošnjega SP za ženske, v katerem so Američanke z zadetkoma Megan Rapinoe in Rose Lavelle premagale Nizozemke, bosta tako kot v Parizu pomagali njena rojakinja Manuela Nicolosi in Irka Michelle O’Neill, vlogo četrtega sodnika pa bo prevzel izkušeni Turek Cuneyt Cakir. Pred tekmo Frappartova zatrjuje, da ne čuti pritiska. "Nogomet je enak pri ženskah in moških. Sodila bom, kot bi ženskam. Ne verjamem, da bo moje delo oteženo zaradi dejstva, da gre za superpokal," je samozavestna Frappartova. 35-letna Francozinja je aprila kot prva ženska sodnica v zgodovini Ligue 1 dobila priložnost na obračunu med Amiensom in Strasbourgom, za letošnjo sezono pa je bila uvrščena med elitno skupino sodnikov.