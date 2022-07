Fred na Maracani odkolesaril v pokoj

Fred je v 78. minuti tekme proti Ceari v 16. krogu brazilskega prvenstva vstopil v igro, kariero pa je na svoji 382. tekmi v dresu kluba končal z zmago z 2:1 pred 63.707 gledalci. To je bila druga najboljša obiskanost "templja" brazilskega nogometa, slovite Maracane, za Fluminense od njegove prenove leta 2013 za mundial 2014.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je Fred podal na kolo in kolesaril po stadionski stezi. Z istim kolesom je junija 2020, ko je napovedal svojo vrnitev v Fluminense, prevozil 600 km, ki ločujejo Belo Horizonte od Ria de Janeira. Poln stadion je bil navdušen, navijači pa so pripravili tudi izjemno koreografijo na tribunah.

"Verjamem, da je to najbolj igralcu prijazen klub, kar sem jih poznal v življenju, ne le zaradi golov, zmag in naslovov, ampak predvsem klub, kjer sem čutil največjo podporo, ko sem se počutil slabo, v trenutkih šibkosti," je ob tem dejal Fred, ki je v karieri nosil še drese Cruzeira, Atletica Mineira in francoskega Olympiqua Lyona.