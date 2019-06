Freddie postal desna roka Emeryja pri Arsenalu

Fredrik Ljungberg, popularno Freddie, je pred novim velikim izzivom, tokrat v trenerski karieri. Švedski nogometaš je nosil dres londonskega Arsenala od leta 1998 do leta 2007 in to je klub, v katerem je tudi začel trenersko kariero. Najprej v selekciji topničarjev do 16 let, lani je bil že glavni trener mladih upov v kategoriji do 23 let. V novi sezoni bo postal pomočnik glavnega trenerja članskega moštva Unaija Emeryja. "Navdušeni smo nad učinkom, ki ga je imel Freddie pri razvoju naših mladih igralcev in njihovem prehodu v prvo moštvo in zasluži si to povišanje. Poleg novih trenerskih obveznosti bo imel Freddie še vedno močan vpliv na mlade igralce, ki se selijo v člansko moštvo," so zapisali na klubski spletni strani.

Arsenal je v zadnji sezoni zasedel peto mesto na lestvici Premier League (70 točk) in se uvrstil v Ligo Evropa. Topničarjem se je Liga prvakov le malce izmaknila, četrti na lestvici državnega prvenstva Tottenham je zbral 71, tretji Chelsea pa 72 točk.

"Navdušen sem nad priložnostjo, da še naprej pomagam pri razvoju in sodelujem z odličnimi mladimi igralci, ki prihajajo v ospredje in da delam ob Unaiju in njegovem trenerskem štabu in pomagam Arsenalu do trofej. Veselim se delovanja v tej novi strukturi, da bom lahko posredoval moje izkušnje in znanje za zavedanje, kaj je potrebno, da si uspešen na tem nivoju," pa je dejal 42-letni Šved, ki je po slovesu od Arsenala igral za West Ham United, Seatlle Sounders, Chicago Fire, Celtics, Shimizu S-Pulse in Mumbai City.

